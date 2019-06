Atrapan a banda que ayudaba a delincuentes a salir de la cárcel

El viceministro de Régimen Interior, José Luis Quiroga, informó que la Dirección de Análisis Criminal e Inteligencia (DACI) desbarató a una banda de “falsos juramenteros”, es decir, que facilitaban la salida de delincuentes de cárceles con testimonios y documentos falsos.

Mónica Patricia F., Juan O. M., Florencia C. M., Juan Carlos C. C. y Rosario S. L. fueron aprehendidos en varios operativos, acusados de ofrecer falso testimonio a cambio de recompensa económica. “Esta red de delincuentes se dedicaba a armar carpetas que vendían a personas que son procesadas por la vía penal, con el objeto que puedan ir descartando riesgos procesales con los cuales estaban en calidad de detención preventiva. Es decir, descartar peligros de fuga a través de un domicilio familiar y garantizar con sus bienes”, indicó.

La Policía decomisó documentos como croquis de ubicación de domicilios, fotocopias de carnet, informes de Derechos Reales, NIT, facturas de luz y agua, folios reales, fotografías de inmuebles, certificados de trabajo y de nacimiento, entre otros.