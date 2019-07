Gobierno descarta diálogo y dice que son 100 cocaleros que generan violencia

El coordinador nacional de Bolivia Dice No, Vladimir Peña, pidió a Carlos Mesa, candidato por la alianza Comunidad Ciudadana, que aclare sobre el financiamiento millonario de $us 10 millones... Ver más "Bolivia Dice No" pide a Mesa aclarar sobre $us 10 millones para campaña

El Ministerio de Salud activó las medidas de bioseguridad nivel cuatro para el personal de salud que atiende a los dos médicos que están en terapia intensiva Ver más Virus extraño afecta a dos médicos y activan medidas de bioseguridad