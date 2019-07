Envían a Palmasola a acusado violar a una niña de tres años

El juez segundo de Niñez y Adolescencia de Santa Cruz envió este martes al penal de Palmasola a Javier L., acusado de violar a su sobrina de tres años de edad la noche del 21 de julio.

Ayer en la mañana, el sindicado se declaró culpable y fue presentado a los medios de comunicación por la Policía cruceña; sin embargo, a sugerencia de su abogado, se retractó en la audiencia cautelar.

“Mi tío Javier…”, alcanzó a decir la niña cuando era auxiliada por una vecina del barrio Santa Elena, que encontró a la menor abandonada en la puerta de una iglesia de la zona del Plan 3.000, con la ropa manchada con sangre y con signos de haber sido golpeada.

La niña fue inmediatamente trasladada a un centro médico, donde un examen comprobó la violación.

El reporte médico preliminar revela que la menor resultó severamente dañada y que será sometida a una cirugía reconstructiva.

El sujeto, cuñado de la madre de la niña, fue aprehendido el martes, luego de que efectivos la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia (Felcv) conocieron que el domingo por la noche aprovechó que los progenitores dormían para sacar a la menor de su casa y llevarla a una zona alejada, donde la golpeó y violó.

“Deja a la niña en la puerta de la iglesia, vuelve a la casa de su cuñada para camuflarse en el entorno familiar, esperando no ser descubierto”, informó el director departamental de la Felcv de Santa Cruz, Paúl Saavedra.

El jefe policial informó que el acusado confesó haber violado a la niña como venganza. “Decidió no declarar en la Fiscalía, pero sí se declara culpable ante la Policía”.

Personal de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia (DNA) acompañó a la menor durante las pericias médicas realizadas.

SEIS HOMBRES VIOLAN A NIÑA DE 12

La semana pasada, la Policía en Santa Cruz informó que una niña de 12 años de años fue víctima de vejación por parte de seis hombres, cuatro menores y dos adultos

El hecho ocurrió el sábado 13 de julio, cuando la menor fue dopada por cuatro menores, quienes en primera instancia la violaron en un domicilio del Plan 3.000.

ACTIVISTA INSISTE EN CADENA PERPETUA PARA VIOLADORES

La abogada y activista por los derechos de los más indefensos Jéssica Echeverría pide a las autoridades de Gobierno iniciar un debate sobre la posibilidad de implementar la cadena perpetua para violadores y asesinos de niños.

Esta solicitud se hizo viral a través de las redes sociales, donde conmina a las autoridades de turno reforzar la labor policial y de las Defensorías de la Niñez y Adolescencia.

“Nos declaramos en alerta. Solicitamos que se inicie un debate para tratar sanciones más fuertes a los hombres que violan a niñas y las personas que cometen un infanticidio”, manifestó.

Echevarría dijo que espera que los candidatos de los diferentes partidos y agrupaciones ciudadanas tomen en cuenta dentro sus propuestas esta solicitud.

“Duele en el alma que una niña de esa edad haya sido víctima de un ataque tan agresivo y tenga que ser sometida a una cirugía reconstructiva”, señaló.

Esta solicitud la hizo viral a través de su cuenta de Facebook, donde algunos simpatizantes comentaron que en el país urge contar con medidas más severas para este tipo de agresores.

“Castración química y cadena perpetua, además de trabajos forzosos para su manutención personal. Si no trabaja, no come. La pena de muerte también es una opción. Tenemos que velar por los derechos de las víctimas y no de los agresores”, comentó.