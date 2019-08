Montaño defiende el SUS ante propuestas de reemplazarlo

La ministra de Salud, Gabriela Montaño, salió ayer en defensa del Sistema Único de Salud (SUS) ante las propuestas de algunas organizaciones políticas de eliminar o reemplazarla este servicio que fue inaugurado hace más de cuatro meses.

“Sería suicida de algún político pretender retroceder en el SUS. Yo no creo que nadie se anime a decir yo propongo acabar con el SUS, por supuesto que perdería adeptos cualquier propuesta de ese tipo”, dijo en una entrevista con medios estatales.

Según Montaño, los ocho partidos políticos de oposición en carrera electoral no hablan de proyectos para mantener el servicio universal de salud gratuita que puso en marcha el actual Gobierno.

La implementación del SUS comenzó el 1 de marzo en todo el país con un presupuesto inicial de 200 millones de dólares y otros 2.000 millones para la construcción de hospitales, además de 30 millones para fortalecer el equipamiento y personal para brindar más de 1.000 prestaciones médicas a la población.

“Las propuestas rondan en torno a mejorar el SUS, pero desde un desconocimiento del sistema de salud gigante, porque algunos repiten cosas que ya hemos hecho y que estamos haciendo ahora. Entonces cuál es la novedad, absolutamente ninguna. Y no creo que nadie se anime a decir ya no hay SUS, no creo, a no ser que quiera perder miles de votos”, remarcó la autoridad.

UNA DE LAS POLÍTICAS MÁS IMPORTANTES

La ministra de Salud, Gabriela Montaño, dijo que es difícil eliminar el Sistema Único de Salud (SUS), porque es una de las políticas de Estado más importantes de toda la historia y una evolución en el ámbito de la salud.

El SUS se puso en marcha el 1 de marzo en todo el país con un presupuesto inicial de 200 millones de dólares y otros 2.000 millones para la construcción de hospitales, además de 30 millones para fortalecer el equipamiento y personal para brindar más de 1.000 prestaciones médicas a la población.