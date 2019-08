Diputado Quispe inspeccionará comunidad "Juan Evo" asentada en carretera a Roboré

LA PAZ |

El diputado opositor Rafael Quispe inspeccionará la comunidad denominada "Juan Evo" que estaría asentada en la carretera entre San José y Roboré en la Chiquitanía, el legislador cree que se otorgaron tierras de manera ilegal con fines electorales.

"Me llegó esta denuncia hermanos. En la carretera entre #SanJosé y #Roboré un letrero grande dice "Comunidad Agropecuaría Campesina #JuanEvo" ¿Será que la #Chiquitania ya está repartida? Creo vamos a ir al lugar para averiguar hermanos #SOSChiquitania", dijo el legislador y compartió un video.

#TataQuispe:

Me llegó esta denuncia hermanos.

En la carretera entre #SanJosé y #Roboré un letrero grande dice "Comunidad Agropecuaría Campesina #JuanEvo"

¿Será que la #Chiquitania ya está repartida?

Creo vamos a ir al lugar para averiguar hermanosy.#SOSChiquitania pic.twitter.com/5jBVfLEjER — Rafael Quispe (@TataQuispe) August 28, 2019

En el video se escucha la voz de una mujer que señala: "Hoy martes 27 de agosto, me encuentro saliendo de San José de ida para Roboré y me encuentro con esto ¿qué significa esto?", su voz acompaña la filmación del letrero en el que dice: Comunidad Agropecuaria Campesina Juan Evo.

"Las leyes se hacen a medida del Gobierno, necesitan entrar al oriente y han puesto esa comunidad. Por eso la ley (741) les permite chaquear hasta 20 hectáreas", declaró Quispe a ANF.

El legislador anticipó que se trasladará a la zona para verificar el asentamiento que debiera cumplir una serie de requisitos, desde condiciones para que los pobladores habiten en la zona, hasta cuestiones legales. "Son asentamientos ilegales, porque un asentamiento debe tener todos los protocolos", sostuvo.

Sospecha que este tipo de asentamientos tienen fines político electorales. "Llevan gente para el voto". Asentamientos que quedaron en evidencia por los incendios en la zona de la Chiquitanía. "Pienso que las quemas son producto del chaqueo de gente que no es experta", afirmó.

El director del Instituto Nacional de Reforma Agraria, Roberto Polo, negó que en esta gestión se hubieran aprobado asentamientos en la zona de los incendios.

"El INRA en esta gestión no hizo ningún asentamiento en la Chiquitanía, tenemos datos hasta 2018. Este año no se trabajó en absoluto. Desde que se tuvo el penoso incidente en el lugar, como instituto tomamos precauciones para que no se atienda ni siquiera transferencias, menos asentamientos humanos", declaró a Abya Yala.

Polo detalló que los asentamientos que fueron autorizados en el pasado tampoco están involucrados en la zona del incendio, por lo que negó que el INRA esté realizando asentamientos.

Describió que en la zona de la Chiquitanía hay áreas disponibles y no disponibles, y que los incendios se han originado en las áreas fiscales no disponibles. "Es imposible que haya asentamientos y no se lo hizo", manifestó.