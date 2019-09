Caso Illanes: Gobierno dice que tres prófugos están en Viloco, abogada pide la captura

LA PAZ |

El Ministerio de Gobierno aseguró hoy que tres mineros declarados prófugos de la justicia por el caso Illanes, estarían en la localidad de Viloco en La Paz. La abogada Jalith Mariño pidió a la Policía capturarlos si realmente saben el paradero de estas tres personas.

"Se ha retomado la búsqueda en contra de tres (personas declaradas) rebeldes. Tendríamos información de que se encontrarían por la localidad de Viloco, es lo que tenemos entendido", informó Antonio Saavedra, abogado del Ministerio de Gobierno.

El jurista dijo que los policías reactivaron la búsqueda de estos tres mineros cooperativistas para que sean capturados y enjuiciados por el asesinato del exviceministro Rodolfo Illanes.

En este caso, la Fiscalía acusó formalmente a 14 mineros y un abogado. El Tribunal Tercero de Sentencia de El Alto declaró rebeldes a tres mineros, otros cuatro recibieron una sentencia de cinco años de prisión en un juicio abreviado y ocho comparecen en juicio oral.

Varios mineros acusados ya declararon en el juicio. Posteriormente, los jueces del Tribunal iniciaron la toma de declaración de los 32 testigos del Ministerio Público.

Uno de los testigos y víctima que declaró por este caso es el capitán Yuri Linares, edecán de Illanes. El oficial contó los hechos registrados el 25 de agosto de 2016, en la localidad de Panduro, cuando el entonces Viceministro y él fueron retenidos, golpeados y torturados por los cooperativistas. Aquel día falleció la exautoridad, y el edecán logró salir del lugar con ayuda de algunos comunarios de la zona.

En el juicio, Linares reconoció a algunos de los autores de estos hechos y apuntó a tres mineros. Jaltih Mariño, abogada de la familia de Illanes, dijo que los policías deberían proceder a la captura de los tres prófugos, si es que realmente ya tienen identificada su ubicación.

"No me parece una buena estrategia identificar el lugar donde están, sin que se haya procedido a capturarlos porque seguramente mañana van a ir a Viloco y ya no los van a encontrar", protestó la jurista.

La abogada considera que se reactivaron las tareas de captura, debido a que en el juicio oral uno de los prófugos fue identificado como partícipe en la muerte de Illanes.