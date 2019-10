Mesa: "No vamos a reconocer a un presidente que mella fraudulentamente"

El candidato a la presidencia por Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, en las afueras del hotel Real Plaza rodeado de una multitudinaria presencia de seguidores dijo que no reconocerán a Evo Morales si es electo presidente de manera "fraudulenta".

"No vamos a reconocer un resultado fraudulento y no vamos a reconocer a un presidente que mella fraudulentamente en este proceso electoral, no los vamos a reconocer", sostuvo Mesa el segundo favorito en los resultados de las Elecciones Generales de este domingo pasado.

Cientos de sus seguidores rodean el hotel Real Plaza sede del cómputo nacional de los comicios, con el objetivo de hacer vigilia a la labor de los vocales del Tribunal Supremo Electoral, ante un supuesto fraude denunciado por los actores políticos.

La sospecha de un fraude surge después que el domingo a las 19.40 la sala plena del TSE suspendió la publicación de la transmisión electoral de resultados preliminares, que hasta ese momento se perfilaba una segunda vuelta.

Sin embargo, después de 24 horas de reiniciado la transmisión, los resultados dieron un giro y descartaron una segunda vuelta entre los favoritos en esta contienda electoral.

Mesa advirtió que defenderán el voto y la democracia, por lo que sostuvo que no se moverán hasta conocer los resultados finales. "Aquí nos quedamos para dar una lección al país. Vamos a juntos a derrocar la dictadura. Estaremos aquí para defender el voto y la democracia y estaré aquí con ustedes dando la cara", manifestó.