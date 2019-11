Empiezan renuncias en el MAS con salida de dos ediles y un gobernador

En medio de la crisis que vive el país por el conflicto poselectoral, el Movimiento Al Socialismo (MAS) registra sus primeros alejamientos con las renuncias de los alcaldes de Potosí y Chuquisaca, Williams Cervantes e Iván Arciénega. Además, del distanciamiento del gobernador de Potosí, Juan Carlos Sejas.

El alcalde de Potosí, Williams Cervantes (MAS), intentó sumarse ayer a los bloqueos que realizaban los trabajadores municipales, sin embargo, fue rechazado y persuadido para que acompañe a la caravana de mineros que iba a La Paz por el conflicto poselectoral. Sin embargo, al llegar al lugar fue presionado para firmar su renuncia.

Williams Cervantes, que se había mantenido al margen de las movilizaciones contra su partido, fue obligado por la multitudinaria concentración que despedía a los 2.500 mineros a firmar su renuncia en una bandera potosina.

“¡Firma tu renuncia!”, se podía escuchar una voz que se dirige al alcalde Cervantes, mientras la multitud de manifestantes arengaba a que renuncia, según un video del periodista Juan Orellana. El munícipe escribió con un marcador: “Renuncio”.

En tanto, el gobernador de Potosí, Juan Carlos Sejas, renunció por la seguridad de su familia. “No me voy a aferrar al cargo. Juan Carlos Cejas renuncia al cargo porque no voy a arriesgar a mi familia”, dijo Cejas del MAS en declaraciones a radio Kollasuyo.

Cejas fue diputado por el MAS en la legislatura 2010-2015, posteriormente fue electo gobernador por el departamento de Potosí.

El alcalde de Sucre, Iván Arciénega, también comunicó su renuncia al cargo con una escueta carta que dice: “Hago conocer mi renuncia irrevocable a cargo de alcalde por una solución pacífica al conflicto que vive el país que se restablezca la democracia, el orden constitucional y los plenos derechos de la gente por una Bolivia unida”.

Marcelo Eduardo Arze García, viceministro de Turismo, también presentó la renuncia a su cargo a través de una carta enviada a la ministra de esa cartera, Wilma Alanoca.

La misiva circuló en redes sociales; sin embargo, Arze, entrevistado en Bolivisión, confirmó que había dimitido, pero prefirió no dar ninguna declaración.

A ellos se suma el senador electo del MAS por Potosí, Orlando Careaga, quien en un video renunció al cargo que debía asumir el próximo año como resultado de las elecciones de octubre.

El empresario dijo: “En el momento preelectoral y posterior a las elecciones nacionales he hecho los mayores esfuerzos para intermediar ante el Gobierno nacional, todo con el propósito de obtener mayores beneficios para nuestra tierra en el caso del proyecto del litio”. Potosí está movilizada desde antes de las elecciones de octubre.

El alcalde de Oruro, Saúl Aguilar, también renunció precautelando la seguridad de los orureños y pidiendo por la paz en Bolivia. Dijo que hace votos para la pronta pacificación del país y pidió nuevas elecciones.

MÁS DATOS

Las regiones donde hay alejamientos

La seguidilla de renuncias en el MAS comenzó en Potosí y Chuquisaca, los departamentos que más han combatido al oficialismo, desde antes de las elecciones. En Potosí, por un conflicto por la concesión para explotar el litio que desató un paro cívico.

En tanto, en el departamento de Cochabamba, el asambleísta Mario Orellana pidió la renuncia del gobernador Iván Canelas (MAS), a través de un mensaje en Facebook. Canelas no tiene contacto con los medios de comunicación desde que comenzó el conflicto hace más de 17 días, presuntamente porque no quiere que se use su imagen. Sólo ha enviado un comunicado escrito.