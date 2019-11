ALP da luz verde a reglamento y se abre registro de postulantes al TSE

En tiempo récord y un consenso entre las bancadas que conforman la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), ayer se aprobó el Reglamento de Selección y Elección de vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y la respectiva convocatoria, que dan luz verde para que los aspirantes presenten sus documentos ante la secretaría de la Comisión de Constitución de la Cámara de Senadores por el lapso de ocho días.

La resolución aprobada establece que deberá presentarse la documentación dentro de un plazo máximo de ocho días calendario a partir del día siguiente a la publicación de la convocatoria. La recepción de las postulaciones se realizará en libro notariado hasta las 19:00 del último día.

“Aprobamos el reglamento y convocatoria por dos tercios (…). Esperamos a todos los bolivianos y bolivianas que quieran presentarse, porque a partir de mañana (hoy) los requisitos estarán publicados en periódicos y puedan ver cuáles son y puedan presentarse”, refirió la presidenta de la cámara de Senadores, Eva Copa.

A partir de la aprobación del reglamento, el Legislativo tendrá 20 días para elegir a los ciudadanos mejor calificados, quienes tendrán la responsabilidad de llamar a nuevas comicios generales en el país, que se desarrollarán en 2020.

La Ley de Régimen Excepcional y Transitorio para la realización de Elecciones Generales establece que el TSE, dentro de los dos días calendario siguientes a su posesión, emitirá la convocatoria para las elecciones generales 2020.

Cabe señalar que el plazo para la elección de vocales del TSE fue reducido de 40 a 20 días por la crisis político-social que vivió el país, además de la urgencia de convocar a un nuevo proceso electoral y lograr la pacificación del país.

Para este nuevo proceso, se anularon las elecciones del 20 de octubre por fraude electoral, hecho verificado por la Organización de Estados Americanos (OEA).

Se estima que el Legislativo seleccione y elija a los vocales hasta el 18 de diciembre. Debe elegir a seis vocales con sus respectivos suplentes. Entre ellos, tres tienen que ser mujeres y dos de origen indígena.

Entre los requisitos, se especifica que no debe tener militancia política en los últimos 10 años; no haber sido dirigente político o candidato en los últimos cinco años; no ser funcionario en altos cargos, en los últimos tres meses ni pertenecer en forma activa la Policía Nacional ni a las Fuerzas Armadas. También se exige que debe ser un profesional idóneo, tener 30 años de edad cumplidos, no tener procesos penales, no tener procesos por violencia.

“Se ha establecido que varios de los documentos sean presentados con declaraciones juradas, con fin de agilizar el procedimiento, y va a ser la Comisión Mixta de Constitución la cual va a requerir a esas entidades que les certifique la veracidad de esos documentos”, informó el presidente de esta instancia, senador Óscar Ortiz (Unidad Demócrata).

18 de diciembre el trabajo de selección y elección debe estar concluido, por lo que se espera que esa fecha se tenga un nuevo TSE.

ROMERO PREVÉ TRABAJOS TÉCNICOS

Ayer, luego de jurar como vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE) en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), Salvador Romero, en contacto con los medios de comunicación, informó sobre los trabajos que se tienen que encarar con miras a los comicios generales de 2020 y propuso que se abra el debate sobre si se realizan las elecciones nacionales y subnacionales el mismo día.

“Creo que es fundamental que el país tenga un debate sobre si desea que las elecciones subnacionales (…) sean en simultáneo con la elección presidencial”, dijo.

Acotó que se va a trabajar en la preparación de cronogramas electorales, presupuestos, requerimientos técnicos para que cuando se instale la Sala Plena.

ALP ABRE LOS LIBROS DE INSCRIPCIÓN PARA VOCALES

REDACCIÓN CENTRAL

Con la presencia de un notario de fe público, el presidente de la Comisión de Constitución, Oscar Ortiz, realizó la apertura de los libros de inscripción para los postulantes al Tribunal Supremo Electoral (TSE).

“A partir de mañana se comienzan a recibir los documentos (…), está con las especificaciones para cada requisito que hay que cumplir, para cada documento que hay que presentar a la Comisión Mixta de Constitución, se está facilitando el procedimiento del trámite que se presente”, dijo.

Anunció que hoy se publicará el cronograma de la presentación de las postulaciones, revisión de la documentación, la entrevista, la impugnación y la preselección de los postulantes.