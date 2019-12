Liberan a mujer acusada de portar un arma en la Defensoría; asegura ser inocente

La justicia determinó otorgar medidas sustitutivas a la mujer que presuntamente pertenecía a la Resistecia Juvenil Cochala y fue acusada de portar un arma de fuego, una granada de gas de uso policial y otros objetos cerca de la Defensoría del Pueblo en Cochabamba, momentos antes de la reunión con el delegado Nelson Cox.

El fiscal Hugo Espinoza aseguró que Jhoselyn Peñaranda tendrá que presentarse en la Fiscalía una vez a la semana, no tener conversación con una persona a la cual se investiga y no acercarse a la Defensoría del Pueblo.

Peñaranda dijo tras la audiencia, que no pertenece a ningún movimiento político y no tiene motivos para atentar contra la vida de Cox. "Cuando yo estaba cobrando unas estevias que entrego me pusieron una mochila en mis pies, habían unos tipos con las caras tapadas que no los podría identificar", detallló.

Aseguró que no se negó a la requisa de la mochila y avisó a las fuerzas policiales que el bolso no era suyo.

"He sido sorprendida, me metieron a un problema, yo tengo una familia, tengo un trabajo estable, tengo una vida. Como también han metido mi nombre quiero limpiarlo, estoy dando la cara, soy inocente".

Ayer, el delegado Defensorial de Cochabamba, Nelson Cox, denunció anoche que momentos previos a una reunión a la que se había convocado a miembros de la vigilia instalada en puertas de la institución, la Policía detuvo a una mujer, presuntamente parte de la denominada Resistencia Juvenil Cochala, en posesión de un arma de fuego.

Calificó a la vigilia apostada en puertas de la oficina defensorial de Cochabamba como un grupo criminal organizado,