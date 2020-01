Copa dice que amenaza de Evo para crear “milicias” es inadecuada

La presidenta de la Cámara de Senadores, Eva Copa, calificó hoy como inadecuada la amenaza del expresidente Evo Morales de crear milicias armadas en caso de retornar a Bolivia.

“No me parece adecuada (la amenaza) porque estamos tratando de salir de un momento muy difícil, no creo que la violencia se solucione con la violencia. Pero pienso que pasa porque a él, como presidente, no le han dado la seguridad que se merecía por parte de la Policía y las Fuerzas Armadas”, dijo.

Morales, en un encuentro con residentes bolivianos en Argentina, se refirió a su salida de Bolivia el 12 de noviembre en medio de una convulsión por una denuncia de fraude electoral. En esa reunión dijo: “Si de acá a poco tiempo, si volvería, o alguien vuelva, hay que organizar como en Venezuela milicias armadas del pueblo”.

Asimismo, dijo que fue un “error garrafal” no tener un “plan B” para evitar su renuncia, según un mensaje transmitido por Radio Kawsachun Coca.

El exmandatario actualmente se encuentra en Argentina como refugiado político. Tiene tres denuncias en su contra, pero la más relevante es por presuntamente haber sostenido, desde México, una conversación con Faustino Yucra (prófugo por narcotráfico) para ordenarle cercar las ciudades y dejarlas sin alimento. La charla fue grabada.

El fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, formalizó, el jueves pasado, una solicitud a Interpol para que se active la notificación roja contra Morales por el caso de terrorismo y sedición.

Copa dijo que la bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS) aún no tiene una postura sobre las declaraciones de Morales.

La amenaza del expresidente provocó una serie de críticas, sobre todo en sus opositores políticos.