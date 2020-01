Las promesas del MAS quedaron a medias en casi 14 años de Gobierno

En 13 años, nueve meses y 13 días de Evo Morales como presidente de Bolivia, es decir, tres gestiones, el Gobierno hizo promesas que fueron revisadas por un equipo de Los Tiempos para determinar hasta qué punto éstas fueron cumplidas, quedaron inconclusas o no se cumplieron.

Se organizó las propuestas planteadas en los programas de gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS) en seis áreas: corrupción y narcotráfico, economía e hidrocarburos, salud, educación, medio ambiente y, finalmente, obras y proyectos.

Para esto se analizó los tres programas de Gobierno de las gestiones 2006-2010, 2010-2015, 2015-2020. Como resultado general determinamos que la mayoría de las promesas planteadas quedaron inconclusas, es decir, con avances, pero que no fueron cumplidas a cabalidad, aunque las autoridades gubernamentales lo hayan presentado así, como una proyección política.

En el primer programa de gobierno los planteamientos eran muy puntuales y básicos, sin embargo, en el último se ampliaron las propuestas y se retomaron aquellas promesas no cumplidas en el tiempo establecido para cada gestión.

En el área económica, el Gobierno del MAS hizo una serie de promesas enmarcadas en políticas de austeridad, mejoras para muchos sectores y la meta de eliminar la pobreza en Bolivia, varias de estas ofertas no se concretaron o fueron ejecutadas a medias.

En la lucha contra la corrupción y narcotráfico, el Gobierno de Evo Morales tuvo aciertos y fracasos. No se pudo eliminar por completo los cultivos excedentarios de coca, las fábricas de cocaína se modernizaron y proliferaron en diferentes sectores, sobre todo en el trópico de Cochabamba. A esto se sumaron los cientos de casos de corrupción en los que estuvieron involucrados funcionarios afines al MAS.

Morales en reiteradas ocasiones cuestionó públicamente a sus antecesores por llevar al país a altos índices de corrupción y prometió cambios; sin embargo, este problema permanece en el país y se refleja a diario.

En el primer plan de gobierno, con el que el MAS alcanzó la presidencia, Evo Morales, reconocido en la Organización de Naciones Unidas (ONU) por la defensa de los derechos de la Madre Tierra, no tuvo una propuesta concreta en el área de medio ambiente.

Durante su candidatura, el 2009, planteó la protección de los recursos naturales, la lucha contra la deforestación y, además, se oponía a los agrocombustibles. Empero, la práctica reflejó una actitud diferente al discurso, es el caso del proyecto de construcción de la carretera al Tipnis.

A lo largo de su mandato Evo Morales hizo énfasis en la exclusión social y la identificó como una actitud recurrente que debía ser desplazada con acciones que logren bienestar y las mejores condiciones de vida a través de un modelo económico que cambie la concentración de capitales en pocas manos.

El expresidente fue reiterativo al señalar que durante su Gobierno hubo seguridad jurídica de los capitales nacionales y extranjeros. También prometió apoyo constante a las micro y pequeñas empresas, de las cuales muchas atraviesan problemas económicos hace varios años.

Aseguró a la comunidad internacional y a organismos internacionales, que su gestión se caracterizaría por la transparencia y se regiría en los mandatos andinos: ama sua (no seas ladrón), ama llulla (no seas mentiroso), ama quella (no sean flojo).

Desde la primera gestión el binomio Evo-Álvaro se propuso la construcción de equipamiento, viviendas y carreteras a lo largo del país. Aunque muchas fueron concluidas, avanzaron a paso lento, sin considerar el objetivo inicial de las propuestas.

La industrialización de los recursos en Bolivia también fue una de las grandes promesas. Hasta ahora proyectos como el litio, el complejo de producción de cemento y otras obras, dejan dudas sobre el avance en el cumplimiento de propuestas del Movimiento Al Socialismo.

Durante casi 14 años de gestión las políticas gubernamentales no hicieron frente a las falencias y problemas estructurales de fondo que ahondaron en una crisis del sistema público de salud en Bolivia.

Esta situación se evidenció en las condiciones de los hospitales y centros de atención, falta de ítems, entre otros, que las políticas gubernamentales no pudieron revertir.

DATOS

POSESIÓN E INICIO DEL PODER. Morales asumió el mandato el 22 de enero de 2006 tras obtener casi el 54% de los votos.

MANDATO EN BOLIVIA. Fue presidente durante. 13 años, nueve meses y 13 días. Dirigió tres mandatos durante ese periodo.

RENUNCIA A LA PRESIDENCIA. “Ha puesto a su servicio la institucionalidad democrática del Estado socavándola y destrozándola” El 10 de noviembre de 2019 presentó su dimisión al cargo de presidente de Bolivia. Estuvo asilado en México y permanece como refugiado político en Argentina.

EVO HA INSTALADO MITOS EN EL IMAGINARIO POPULAR

REDACCIÓN CENTRAL

El analista político Franklin Pareja aseguró que el expresidente Evo Morales ha instalado mitos en el imaginario popular de los bolivianos, que con el paso de los años se han develado y se convirtieron en falsedades.

Dijo que Morales prometió una revalorización cultural e inclusión social para denotar su condición de hombre humilde. “Esto lo puso en ventaja ante el sistema político blancoide”, dijo.

Indicó que el exmandatario se jactó de la recuperación de los recursos naturales para dar el salto a una industrialización. “Es una farsa que no se ha cumplido debido a la permanencia de las transnacionales en el país”, señaló.

Por otro lado, Pareja dijo que una de las propuestas más hipócritas de Morales fue la de darle derechos de sujeto a la Madre Tierra. “Muchos ríos en Bolivia están contaminados con mercurio debido a la explotación de la minería”, contrastó.

Aseveró que el expresidente instaló en los bolivianos la idea de inclusión entre regiones, “pero ha hecho una concentración del poder restándole fuerzas a las regiones y no ha transferido la cantidad necesaria de recursos económicos”.

También calificó la gestión de Morales como una metamorfosis. Señaló que el exmandatario pasó de ser un reformista a ser un contra reformista, al haber desconocido los resultados del 21F, impuesto su candidatura y vulnerado normas de la Constitución Política del Estado. “Ha puesto a su servicio la institucionalidad democrática del Estado socavándola y destrozándola”, añadió.

“Evo Morales, de ser un revolucionario paso a ser un contra revolucionario porque la revolución es un proyecto colectivo de reforma de estructuras, pero Morales puso a su servicio todas las instituciones del Estado”, concluyó el experto.

“Ha puesto a su servicio la institucionalidad democrática del Estado socavándola y destrozándola”