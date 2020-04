Aprehenden a 2 fiscales y 5 funcionarios por consumir bebidas alcohólicas en Riberalta

La Policía aprehendió en Riberalta a dos fiscales y a seis funcionarios del Ministerio Público que consumían bebidas alcohólicas en una fiesta en esa localidad del norte de Beni.

La fiscal de distrito, Martha Mejía, confirmó el hecho a medios benianos y dijo que lamenta que funcionarios del Ministerio Público cometan delitos contra la salud pública, por lo que aseguró que no se tendrá contemplación con ninguna persona.

Se trata de dos fiscales, una auxiliar, dos pasantes, el técnico informático y un funcionario del poder judicial.

"Ellos están en calidad de aprehendidos, van a ser cautelados, se está elaborando la imputación y el lunes determinaré su situación jurídica de ellos, porque esto es una falta gravísima, como funcionarios del Ministerio Público que somos los que debemos dar el ejemplo de seguridad y garantía a la sociedad es grave", manifestó a Radio Exitosa de Riberalta.

Los funcionarios fueron denunciados por los vecinos del barrio donde se realizaba el festejo con alto volumen de música, informó ese medio radial.

Los funcionarios serán imputados por la supuesta comisión del delito de atentado a la salud pública, ya que violaron la cuarentena que prohíbe el consumo de bebidas alcohólicas.

"Todos cometemos errores, pero esta situación no puede ser, debieron ser muy cuidadosos, yo me siento mal emocionalmente, pero no puedo dejar pasar por alto esto, no lo puedo permitir", dijo la fiscal.