Gobierno apunta a clínicas y convoca a graduados ante colapso sanitario

El Gobierno decidió tomar mano de las clínicas, cementerios privados y de los recién graduados de Medicina, para paliar el colapso de los centros médicos por la pandemia de coronavirus. Los empresarios rechazaron las primeras dos disposiciones y exigieron mayor coordinación.

El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, informó que se determinó expropiar o intervenir dos hospitales privados de Cochabamba y Santa Cruz, obligados por la necesidad de ampliar con urgencia la atención a pacientes con Covid-19, después de que los hospitales públicos e incluso las Cajas colapsaran por la gran cantidad de infectados.

Sin embargo, Murillo luego intentó tranquilizar a los empresarios señalando que “no somos el MAS, no somos locos”.

“En las últimas horas hemos estado analizando la forma de bajar esta (situación, principalmente) en dos lugares que están muy colapsados, Santa Cruz y Cochabamba. (Es así que) esta mañana, con la presidenta Jeanine Áñez, hemos llegado a la conclusión (…) de que vamos a empezar hoy día dos procesos de expropiación o de intervención”, anunció.

Agregó que estos procesos se van a aplicar, primero, en el hospital de Udabol en Santa Cruz, que tiene una capacidad de 400 camas y alrededor de 100 terapias intensivas, y segundo, y en el de Univalle de Cochabamba, que tiene una capacidad de más de 120 camas y alrededor de 20 unidades de terapia intensiva

En ese sentido, se va a empezar con las negociaciones, aunque —según el Ministro— “seguramente les caerá como un balde de agua fría a los propietarios” de los hospitales mencionados.

Luego, ante las protestas de los empresarios, Murillo aclaró que “posiblemente el tema de expropiación en un precio justo no se ha entendido bien, si no se ha entendido bien, lo corregimos. Nosotros no somos el MAS, nosotros no somos locos, pero sí nos preocupamos de verdad por el pobre, por el más necesitado, porque los ricos no tienen problemas”, dijo Murillo en entrevista con Unitel.

Murillo, asimismo, advirtió con tomar similares determinaciones sobre los cementerios privados del país porque también “estamos a punto de colapsar”.

“En el caso de que lleguemos a colapsar, vamos a intervenir los cementerios privados, no vamos a permitir que nuestra gente no tenga un lugar donde ser enterrada”, concluyó.

Al respecto, la Confederación Nacional de Empresarios Privados (CEPB) expresó su preocupación por el anunció de expropiaciones y pidió que, antes de tomar decisiones, haya consenso y se cumplan requisitos legales.

“Nos preocupa que ahora se hable de medidas de fuerza y unilaterales y se amenace con afectar la propiedad privada planteando la expropiación e intervención de empresas e instituciones privadas, construidas con mucho esfuerzo a lo largo de décadas de trabajo sostenido y esfuerzos meritorios”, dice un comunicado de la CEPB.

En tanto, el ministro de Defensa, Fernando López, también interino de Salud, informó que se autorizó la contratación de más de 5 mil profesionales graduados en salud, debido a la falta de trabajadores en esta área.

Indicó que con la nueva resolución se convoca a los graduados de Medicina, Enfermería, Bioquímica, Farmacia y Odontología a sumarse para luchar contra el coronavirus.

Actualmente, se cuenta con 7.381 contratos aprobados, gracias al apoyo del Banco Mundial, pero de todos ellos —debido a la insuficiencia de personal de salud— sólo 1.715 están en servicio y se calcula que otros 400 más ingresarán en tres días.