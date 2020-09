Fiscalía de Chuquisaca niega que cívicos cruceños hayan presentado denuncia contra Lanchipa

El fiscal departamental, Mauricio Nava, aclaró que los cívicos de Santa Cruz y las plataformas ciudadanas no presentaron ninguna denuncia ayer contra el fiscal de Estado, Juan Lanchipa y que se estaría utilizando mal la información con el fin de hacer quedar mal a su autoridad.

“Ahora se está mal informando que supuestamente las denuncias que hoy día (por ayer) se hubiesen presentado ya fueron admitidas, cuando no habían presentado ninguna denuncia. Entonces, yo veo que se está manejando mal la información, se está haciendo quedar mal a una autoridad”, dijo Nava aun medio de chuquisaqueño.

El presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, Rómulo Calvo y representantes de plataformas ciudadanas, señalaron ayer que presentaron al menos cinco denuncias contra Lanchipa por "socapar", blindar y proteger a Evo Morales, indicó el

"Venimos a presentar esta denuncia en contra de una persona que le viene haciendo daño a la justicia boliviana, socapando todas las irregularidades que están pasando en el país, además de blindar y proteger al dictador Evo Morales. Tenemos que sacar a este cáncer que se llama Juan Fausto Lanchipa Ponce y no nos vamos a ir hasta que sea detenido por todos los actos de corrupción", dijo Calvo.

Sin embargo, Nava dijo que solicitó información a plataforma y verificó que no se presentó ninguna denuncia. “A tanta insistencia del presidente cívico (…) me han pedido insistentemente que les reciba, les he recibido y les he explicado y, claro, ellos no han podido responder y que me demuestren en el Código Penal si el fiscal departamental tiene las facultades, las atribuciones de poder emitir mandamientos de aprehensión”, dijo.