TSE, ONU y UE respaldan elecciones limpias, ante denuncias del MAS

Ante las denuncias del Movimiento Al Socialismo (MAS) de un supuesto fraude electoral en los comicios del 18 de octubre, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) señalaron por separado que el proceso electoral tiene varios candados que impiden que se cometan irregularidades y garantizan la transparencia del proceso electoral. La Unión Europea también respaldó la labor del Órgano Electoral.

Ayer, la vocera del MAS, Marianela Paco, afirmó que el TSE, la Organización de Estados Americanos (OEA), las Fuerzas Armadas (FFAA) y la Policía estarían impulsando un “fraude” contra ese partido. Esta acusación se suma a otras similares expresadas por el ex presidente Morales, y el candidato de esa organización Luis Arce.

Según Paco está en curso un “segundo golpe a la democracia” por la ausencia total de transparencia en el conteo rápido de votos del TSE, el retorno de los mismos veedores de la OEA, la declaratoria de toque de queda por seis días y la custodia de las actas por parte de “militares y policías que participaron en golpe del año pasado”.

“A la fecha, (el TSE) no le ha mostrado al pueblo boliviano si el sistema de conteo rápido tiene: certificación internacional como la que tenía el sistema de conteo del año pasado; no ha mostrado cuáles son las diferencias que han mejorado este sistema de conteo a diferencia del año pasado; si se muestran los resultados por actas y con las fotografías; si se muestra los resultados por mesa o recinto; no nos han demostrado cómo va a funcionar ese sistema. Por tanto, ahí no hay transparencia”, dijo Paco.

Al respecto, el presidente del TSE, Salvador Romero, aseveró que no comenta las declaraciones de los actores políticos, pero garantizó que el Órgano Electoral ha trabajado con seriedad técnica e imparcialidad política, lo que garantiza unas elecciones transparentes.

“Estamos comprometidos con un proceso electoral limpio, transparente. Hemos trabajado con seriedad técnica, imparcialidad política y con transparencia. Fruto de esas acciones, llegamos a la elección con un padrón electoral debidamente saneado, hemos rediseñado y reformulado toda la cadena de custodio, se ha cambiado el sistema de cómputo y el sistema de difusión de resultados, tenemos un nuevo sistema informático, hemos dado facilidades a las misiones de observación electoral nacional e internacional. Hemos desarrollado nuestras acciones bajo el escrutinio público”, detalló.

El asesor electoral principal del PNUD, Luis Martínez-Betanzos, en entrevista con Los Tiempos, afirmó que el proceso electoral tiene “varios candados” y que, en general, toda la estructura electoral fue mejorada sustancialmente, por lo que cualquier manipulación será inmediatamente detectada.

“Cuando uno habla de fraude, tiene que tener hechos. No necesariamente debe ser capaz de probar, para eso hay autoridades competentes, pero sí debe tener hechos, tiene que decirlo con exactitud, pero hablar de fraude… yo, que estoy trabajando, puedo decir que es muy difícil hacer fraude en el proceso boliviano y, si alguien intenta hacer fraude, se le detectará porque se ha puesto muchos candados al sistema en todos los aspectos”, aseveró Martínez-Betanzos.

El experto dijo que esas denuncias de supuesto fraude pueden alentar a pequeños grupos a no aceptar el resultado de las elecciones, por lo que pidió a los líderes tener “mucho cuidado” cuando hacen ese tipo de denuncias.

En un comunicado conjunto publicado la anterior semana, la Unión Europea, la ONU y la Iglesia católica, señalaron su confianza en el TSE y en el proceso electoral y pidieron a los actores políticos que frenen la violencia y las acusaciones.

TSE: Observadores no están vetados

El presidente del TSE, Salvador Romero, aclaró ante el Legislativo, controlado por el MAS, que la OEA eligió a los miembros de su misión y aseguró que no hay misiones vetadas.

Romero hizo esas declaraciones durante el informe oral presentando ante la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, luego de que la diputada Brígida Quiroga (MAS) cuestionó que la misión de la OEA esté integrada por los mismos miembros que efectuaron la auditoría de los comicios de octubre de 2019.

Acreditan a más de 110 observadores del exterior

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) informó que hasta ayer se acreditó a más de 110 observadores internacionales para vigilar los comicios generales del 18 de octubre, pero que aún hay algunas solicitudes que podrían estar en trámite.

“Son más de 110 observadores internacionales que están acreditados para el proceso electoral 2020, pero hay todavía algunas solicitudes de acreditación que podrían estar en trámite”, afirmó el presidente del Órgano Electoral, Salvador Romero.

La autoridad anunció que en las próximas horas llegará la misión de la Unión Interamericana de Organismos Electorales (Uniore), la cual ha estado trabajando de forma virtual y sostuvo varias reuniones.

Asimismo, confirmó que las misiones de la Organización de los Estados Americanos (OEA), del Centro Carter y la Unión Europea (UE) ya se encuentran en el país siguiendo el proceso eleccionario.

“Vamos a tener otras misiones que vendrán y serán más pequeñas, pero que también emitirán informes valiosos para el proceso electoral. Nuestra política ha sido la máxima apertura sobre las solicitudes de observación del proceso electoral”, aseguró la autoridad.

Romero señaló que el Órgano Electoral informó que la alianza La Ruta de la Democracia y Observa Bolivia también expresaron su intención de hacer seguimiento de vigilar el proceso electoral.

Entre tanto, el 3 de octubre llegó a Bolivia una misión conformada por dos expertos en análisis electoral del Centro Carter.

El 16 de septiembre, la misión de seis expertos de la UE arribó al país para iniciar, con las tareas de observación electoral de cara a las elecciones nacionales.