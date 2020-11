MAS dice que el pedido de la restitución de los 2/3 en la ALP está politizado

La diputada del Movimiento Al Socialismo (MAS), Blanca López, considera que el pedido que hizo Comunidad Ciudadana (CC) a la bancada oficialista de apoyar la restitución de los 2/3 para algunas decisiones de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) está politizado y busca aplazar decisiones importantes para el país.

"No quieren entender que los 2/3 es un tema administrativo para poder agilizar temas puntuales, para poder trabajar (...), salen con el discurso político de los 2/3 con argumentos falsos que no traen beneficio para nada. Nosotros no vamos a caer en su juego y nos vamos a abocar a trabajar por Chuquisaca", dijo.

Aclaró que el bloque minoritario en la ALP tiene la cobertura para plantear, sugerir y poner puntos en el orden del día que la directiva acepta y debate.

Por su parte, el diputado de CC, Marcelo Pedrazas, llamó a sus colegas del MAS a que apoyen el restablecimiento de los 2/3 en el Legislativo, argumentando que es mejor buscar consensos antes que optar por imposiciones que no representan a toda la población.

Pedrazas explicó que la resolución tomada por la ALP saliente modifica el "voto de urgencia" para aprobar temas sin seguir los procedimientos dispuestos en el reglamento.

"Con esta disposición que afecta los reglamentos de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados, desaparece el efecto obligatorio, permanente y general de los mismos que pierden su esencia jurídica para que los legisladores oficialistas pueden hacer, deshacer y rehacer los reglamentos cuantas veces quieran", precisó.