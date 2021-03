Coordinadora de la Mujer pide sancionar al Alcalde de Monteagudo por expresiones machistas

La Coordinadora de la Mujer pidió sancionar al alcalde de Monteagudo, Ronald Aramayo, quien llamó "solteronas” al grupo de mujeres que se movilizó en contra de la llegada del exmandatario Evo Morales el pasado jueves.

“Sus declaraciones refuerzan los estereotipos de género y prejuicios contra las mujeres solteras que han decidido no conformar familia y han optado por no casarse, rompiendo el mandato social del matrimonio como único destino para las mujeres; y vulneran derechos constitucionalizados como los derechos sexuales y derechos reproductivos, entre los que se encuentra la libertad de todas las personas a decidir sobre tener o no tener pareja, y constituir una familia”, señala parte de un pronunciamiento público de esa institución.

“De igual manera, la afirmación ‘Nosotros los alcaldes, cabeza blanquita, pero jóvenes, vamos a tener que atender a esas señoras’ incita al ejercicio de la violencia sexual contra las mujeres, acción tipificada como delito en la normativa vigente, actitud inaceptable en una autoridad municipal que está obligada a respetar y garantizar el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres, especialmente, a vivir libre de violencia”, añade el documento.

La Coordinadora exigió a Aramayo que se disculpe de manera pública por sus dichos y pidió a las autoridades a “realizar las acciones que correspondan a fin de efectivizar la Ley 348 Ley Integral para garantizar una vida libre de violencia”.

El pasado jueves, el expresidente Evo Morales fue abucheado cuando llegó a un acto de campaña del MAS en Monteagudo, en Chuquisaca.

“Lamentablemente, cuatro, cinco señoras solteronas, discúlpenme, que hoy vienen y botan huevos, finalmente falta quién las huevee (…) es lamentable que cuatro, cinco personas hacen quedar mal a un municipio, igual nosotros los alcaldes, cabeza blanquita, pero jóvenes, vamos a tener que atender a esas señoras”, dijo Aramayo.