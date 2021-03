Gobierno habilita prerregistro y espera resultados de nueva cepa

En medio de anuncios de la posible presencia de la cepa brasileña de coronavirus en el país, de la llegada de un lote de vacunas y la adquisición de reactivos para identificar las variantes del virus, este martes el Gobierno lanzó el Registro Único de Vacunación contra la Covid-19 a través de una página web o una línea telefónica gratuita.

Después de más de un mes de retraso, el Gobierno presentó un prerregistro para acceder a las vacunas. “Este prerregistro no nos sirve para que nosotros vayamos a escogernos la vacuna, no sirve para que vayamos a reservar, no sirve para que vayamos a agendar y estemos esperando a que esta sea una cita. Este prerregistro tiene una utilidad, que es justamente disminuir el tiempo de espera que nosotros tenemos cuando vamos al proceso de vacunación”, precisó la viceministra de Vigilancia Epidemiológica, María Renee Castro.

Este registro se adecuará al cronograma de vacunación nacional ya organizado según edades.

El calendario establece que este mes fue para vacunar al personal de salud y a enfermos renales y con cáncer; en abril se vacunará a las personas de la tercera edad y a los que tengan enfermedad de base; en mayo serán las personas de 50 a 59 años; en junio, las de 40 a 49; en julio, las de 30 a 39, y en agosto, las de 18 a 29 años. En septiembre se vacunarán a los rezagados.

Pasos para el prerregistro

Ingresar a la página web https://www.boliviasegura.gob.bo/

Hacer clic en el botón registro que direccionará a una ventana donde se encuentra un cronograma según la edad; presionar continuar.

Se llena el formulario con los datos personales: número de Carnet de Identidad (CI), fecha de nacimiento, entre otros, y presionar el botón continuar.

También se debe reportar si se tiene alguna enfermedad crónica de base, si se recibió una vacuna contra la gripe en los últimos 12 meses, si se padece alguna alergia y si se cuenta con algún seguro de salud o está inscrito en el Sistema Único de Salud (SUS).

Línea gratuita

Se habilitó la línea gratuita 800 10 4110, que facilita el prerregistro para las personas que no cuentan con acceso al internet. El servicio, que se administra mediante un Call Center, estará disponible de lunes a viernes de 8:00 a 22:00 con la atención de al menos 17 operadores.

Presencia de nueva cepa

En medio de la incertidumbre sobre la posible presencia de la cepa brasileña en el país, ante la falta de una constatación por un estudio de laboratorio, se van sumando los casos sospechosos en las regiones fronterizas con Brasil.

La alcaldesa de Santa Cruz de la Sierra, Angélica Sosa, informó ayer que se sospecha que la nueva cepa brasileña de Covid-19 ya está circulando en esa ciudad. El primer paciente sería un hombre de 38 años que se encuentra internado y en observación, luego de que estuvo presente en una fiesta de amigos en la frontera con Brasil.

“Al llegar al hospital, le realizaron análisis médicos y detectaron que el 100 por ciento de sus pulmones estaban comprometidos a causa del virus. Ahora está intubado, pero antes de ello se lo interrogó y dijo que estuvo en Brasil en una fiesta y luego visitó un boliche en Santa Cruz. Ese es el peligro al que se expone la gente”, dijo.

Las autoridades nacionales de salud informaron que se enviaron 30 muestras a laboratorios en el exterior para identificar si se trata de la cepa brasileña. Los resultados se esperan para la próxima semana.

Para no tener que enviar las muestras al exterior, se anunció la adquisición de 10.000 a 20.000 reactivos para los laboratorios de Inlasa y Cenetrop.

“Lo que se tiene que hacer es el bloqueo epidemiológico (fronteras)”, precisó la Viceministra de Vigilancia Epidemiológica.

Piden fortalecer educación en línea

Ante la posible presencia de la cepa brasileña del coronavirus en el país, el ministro de Educación, Adrián Quelca, pidió a los docentes y directores de Educación de los nueve departamentos fortalecer la educación a distancia para evitar riesgos.

“Tenemos que fortalecer la educación a distancia. Estamos ante una nueva cepa, que es bastante peligrosa, y tenemos que tomar nuestras previsiones. Es, ahora, obligación de las nuevas autoridades perfeccionar este componente de la educación a distancia”, afirmó.

Las vacunas Sinopharm serán para las zonas fronterizas

El nuevo lote de vacunas que llegó al país ayer, 200 mil dosis de la china Sinopharm, se destinará con prioridad al fortalecimiento de los operativos de inmunización en zonas fronterizas para contener la propagación de la cepa brasileña, que se sospecha ya estaría en el país.

Los inoculantes fueron almacenados en el Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) de La Paz, para posteriormente proceder con su distribución.

La información fue proporcionada por el ministro de Salud, Jeyson Auza, que acompañó el periplo de los inoculantes que se presentó primero en Cochabamba y posteriormente en La Paz.

La autoridad indicó que las dosis serán enviadas a regiones fronterizas de Pando, Beni y Santa Cruz con Brasil para proceder con la inmunización debido al aumento de casos positivos en estas localidades, a lo que se denominó como bloqueo epidemiológico.

Desde hace 12 días se tomaron medidas de prevención en las zonas fronterizas afectadas, como Cobija, en Pando, y Guayaramerín y Riberalta, en Beni. Asimismo, se movilizaron a zonas fronterizas de Santa Cruz, como Puerto Quijarro y San Matías.

Cierre de fronteras

Por otra parte, el titular de Salud reiteró que no se descarta el cierre de fronteras, ante la posible circulación de la cepa brasileña en el país, pero que la decisión será tomará con base a los informes epidemiológicos que se tengan.

“Debemos aclarar también que no descartamos un cierre de fronteras, si es que los informes epidemiológicos determinarían que esto fuera pertinente”, mencionó el ministro Auza en conferencia de prensa.