Narváez: La vacunación anticovid de la próxima semana depende de la disponibilidad de dosis

El director del Servicio Departamental de Salud (Sedes) de La Paz, Ramiro Narváez, advirtió este martes que el plan de vacunación para la próxima semana, destinada a personas de entre 70 a 79 años de edad, además de las siguientes, depende de la dotación de dosis que se haga desde el Gobierno central.

Ayer lunes debía empezar la vacunación masiva contra el coronavirus en el país a personas mayores de 80 años de edad. Sin embargo, en la mayoría de los departamentos no se inició esta inmunización por falta de dosis. En el caso de La Paz hubo largas filas y muy poca atención.

Según el plan establecido, esta semana debían acudir personas mayores de 80 años con el siguiente rol: lunes a personas cuyo carnet de identidad termine en 0-1, martes 2-3, miércoles 4-5, jueves 6-7 y viernes 8-9.

“Una vez que terminemos con ellos (con la fase de gente de 80 a más años) vamos a evaluar la próxima etapa que son las personas entre 79 y 70 años, siempre y cuando tengamos la cantidad necesaria y suficiente de vacunas”, declaró Narváez a Unitel la noche de este martes.

El Jefe del Sedes de La Paz advirtió que la dotación de vacunas depende del gobierno central e incluso de los laboratorios internacionales que producen las dosis y que tienen una amplia demanda.

Narváez sostuvo que para la vacunación se tiene que garantizar la provisión de la segunda dosis para completar la inmunización de las personas contra el coronavirus.

El ministro de Salud, Jeyson Auza, admitió que actualmente no se cuenta con la cantidad de vacunas que se quisiera por fallas en la entrega de al menos dos empresas.

“Queremos ser sinceros, no contamos con la cantidad de vacunas que quisiéramos en este momento…si Sputnik no nos hubiera fallado, si AstraZeneca no nos hubiera fallado, tendríamos 1 millón 700 mil (dosis), hoy deberíamos seguir adelante con nuestras actividades”, sostuvo Auza.

El titular de Salud nuevamente indicó que los Sedes emplearon sólo el 30% de las cerca de un millón de vacunas que les fueron distribuidas, aunque no aclaró, como Narváez, si es que de ese lote se debe garantizar la segunda dosis a las personas que sean inmunizadas.

En todo caso, Narváez expresó su conformidad porque hay una constante coordinación con las autoridades e instancias del Ministerio de Salud para la dotación de vacunas.

“Vamos a intentar siempre que haya una información unificada, para que la gente conozca nuestros planes, si tenemos que actualizarlos (o) tenemos que modificarlos, todo esto va a depender de la cantidad de vacunas que lleguen al país y que se doten al Servicio Departamental de Salud de La Paz”, agregó Narváez.

En el caso del departamento de La Paz, Narváez precisó que se tiene previsto vacunar a más de 350.000 personas mayores de 60 años. Detalló que de ellas, 55.000 ciudadanos corresponden al rango de edad de 80 a más años de edad; 110.000 personas a gente de 70 a 79 años de edad; y a 150.000 personas de 60 a 69 años.