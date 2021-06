Creemos denuncia en Comisión de Ética a Colque del MAS por ser "agresivo reincidente"

El jefe de bancada de Creemos, Erwin Bazán, presentó una denuncia ante la comisión de Ética de la Cámara de Diputados por "faltas gravísimas" en contra de sus colegas del MAS: Gabriel Antonio Colque, Gloria Magdalena Callisaya Rodríguez, Verónica Chalco Tapia, por agresiones en el Legislativo.

"He presentado ayer una denuncia contra el diputado Colque, porque él es un agresivo reincidente. Ya me agredió a mí y el otro día, agredió al senador Montero", declaró el diputado Bazán. La denuncia también es contra las diputadas Chalco y Calisaya quien también fue denunciada por la diputada Tatiana Áñez por agresiones del este pasado martes.

El legislador opositor el 18 de marzo en una sesión de la Cámara Baja fue agredido por dos de sus colegas del MAS identificadas como Chalco y Calisaya, quienes a empujones y jalones lo alejaron de la testera cuando conversaba con la presidencia. De acuerdo a un video de ese tiempo, también se ve al diputado Colque acercarse para intentar golpear a Bazán.

"Si a nivel personal no presenté denuncia por una actitud de no hacer problema, pero cuando se toca a la bancada ya no lo puedo tolerar. Voy a defender a mi bancada. Voy a sentar precedente denunciando a este señor que es un agresivo reincidente", acotó.

Este pasado martes, el senador de Creemos, Henry Montero, quien pretendía acercarse a la presidencia para reclamar que ponga orden en la sesión, fue interceptado por dos diputados del MAS, uno de ellos Colque, quien tras un forcejeo por impedir que avance su colega, dio dos puñetes a la altura del abdomen y a partir de ese momento se produce la trifulca.

Según Bazán, hay dos denuncias que presentaron, la de este jueves contra Colque, Calisaya y Chalco, y la que interpuso la diputada Tatiana Áñez contra la diputada Gloria Calisaya, también por agresiones.

Los legisladores opositores esperan que sean sancionados con la suspensión temporal de sus funciones por un periodo de 12 meses, para que no vuelva a ocurrir este tipo de hechos.

Bazán acotó que no corresponde la actitud de victimización que está adoptando el diputado Antonio Colque, porque las "imágenes son contundentes", precisó que el miembro del MAS inició la agresión y no tomó en cuenta la capacidad de reacción del senador Montero. "El matoncito fue por lana y salió trasquilado, no es una víctima", manifestó la autoridad.