Policía aprehende a excomandante del Ejército por el caso Senkata

Agentes de la Policía aprehendieron ayer en Cochabamba, pasado el mediodía, al general de brigada, Iván Patricio Inchauste Rioja, segundo comandante de Ejército del Gobierno de Jeanine Áñez. El militar está acusado por las muertes ocurridas en Senkata en noviembre de 2019.

El abogado de los exjefes militares, Jorge Santistevan, confirmó la aprehensión y denunció que la Fiscalía procedió al allanamiento del domicilio del general “sin ningún tipo de notificación seria”. Inchauste fue trasladado a La Paz.

“Se están sobrepasando con militares de la reserva activa, que están ahora en esa condición tan dependiente del Comando en Jefe, cuando deberían ser sometidos a la jurisdicción de la justicia militar”, dijo el abogado a Fides. La Fiscalía acusa a Inchauste de homicidio, lesiones graves y leves dentro del caso Senkata. Fue identificado como uno de los creadores del plan “Sebastián Pagador”, que ordenaba la protección de los centros estratégicos del Estado.

En su domicilio

“Esta mañana, la Fiscalía Anticorrupción de La Paz y la Felcc (Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen) cumplieron con la orden de aprehensión del uniformado cuando se encontraba en su domicilio en Sacaba”, informó el director de la Felcc de Cochabamba, Rolando Rojas.



Inchauste fue aprehendido cuando realizada sus actividades cotidianas y dijo que estaba sorprendido por el accionar del Ministerio Público que ordenó su aprehensión.

El proceso contra Inchauste fue abierto por las 12 muertes que se registraron en Senkata durante los conflictos poselectorales de 2019, cuando organizaciones afines al MAS protagonizaron movilizaciones de protesta por la renuncia de Evo Morales a la Presidencia, luego de que fue acusado de cometer fraude electoral en los comicios de octubre de ese año.

Otros detenidos

Por el caso Senkata están detenidos actualmente el general en retiro y exdirector de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) Luis F. V., en el penal de El Abra, Cochabamba; el excomandante de la División Mecanizada del EjércitoFranko S. G., y el coronel del Ejército Julio C. T.

Declaración

Cuando dejó el cargo, el 4 de marzo de 2020, ante la comisión especial de la Asamblea Plurinacional en la que le interrogó sobre su papel en los hechos de Sacaba (Cochabamba) y Senkata (La Paz), dijo desconocer lo sucedido porque no se encontraba en el lugar. Cuando le consultaron sobre los fallecidos por arma de fuego, aseguró que ellos no portan el calibre 22 porque no es reglamentaria de dotación ni de uso personal, “como militares, manejamos un arma de calibre mayor (pistolas calibre 9 milímetros, fusiles 5,56 Gali, Letal 162), no es un calibre militar, y si han encontrado fallecidos y se ha demostrado que es ese el calibre, de seguro no pertenece al Ejercito o las FFAA”, refirió en su declaración.

Detenido en la Felcc de La Paz

Aproximadamente a las 20:00, Inchauste arribó al aeropuerto internacional de El Alto y fue trasladado a las oficinas del Colegio de Abogados para prestar declaraciones por las muertes en Senkata, reportó la red ATB.

Luego de declarar, Inchauste fue trasladado a las celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), en la ciudad de La Paz, a la espera de su audiencia.

Al momento, 10 exjefes militares fueron imputados formalmente por la Fiscalía por los acontecimientos posteriores a la renuncia de Evo Morales. Ocho de ellos tienen detención preventiva o domiciliaria y dos están con orden de captura.