Pedraza señala que se debe reafirmar el pedido de una “justicia independiente”

Gustavo Pedraza, excandidato de Comunidad Ciudadana, señaló hoy que se debe “reafirmar el derecho de tener una justicia independiente” con base en las recomendaciones que se hizo en el informe final del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre los hechos de 2019.

“El gobierno va a hacerlo como era de esperar, interpretar ese informe a su conveniencia, no es un gobierno que respete el ordenamiento jurídico ni interno ni internacional. Lo que tenemos que hacer como ciudadanos es reafirmar el derecho de tener una justicia independiente y si eso no sucede, si se aplica un juicio o dos juicios no va a haber pacificación, no habrá ejercicio democrático”, dijo Pedraza en entrevista con el programa A Media Mañana de Los Tiempos y Grupo Centro.

Pedraza también apuntó a las declaraciones realizadas por el presidente Luis Arce, que señaló que en 2019 hubo un “golpe de Estado” y afirmó que no sabe “de dónde sacar el presidente que hubo un golpe”.

El excandidato dijo que se detalló que hubo violación de los derechos humanos en el gobierno de Evo Morales.

“Todas las instituciones tienen que estar en el marco de la ley, lo que pasa es que ahora no tiene un ejercicio independiente”, añadió.