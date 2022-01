Pacto de Unidad ratifica pedido de cambios en gabinete, pero deja decisión final en manos de Arce

Las organizaciones sociales del Pacto de Unidad, afines al MAS, se reunieron por más de seis con el presidente Luis Arce en La Paz y ratificaron el pedido de cambios en el Gabinete de ministros. Sin embargo, señalaron que Arce tomará la decisión final.

La reunión se realizó en ambientes de la Federación Única de Trabajadores Campesinos de La Paz y contó con los principales dirigentes del Pacto de Unidad, que conforman campesinos, interculturales, bartolinas, indígenas de tierras bajas y el Conamaq, además de Arce y el vicepresidente David Choquehuanca.

Omar Ramírez, ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb) dijo que sugirieron al mandatario el cambio de al menos cinco ministros: de Gobierno, Justicia, Hidrocarburos, Planificación y Obras Públicas, por tener deficiencias en su gestión.

“Reunión amena y cordial, hemos hecho conocer al presidente las deficiencias y aciertos del nuestro gobierno, algunos ministros no han logrado llegar ni al 50% de ejecución, como Planificación, Hidrocarburos, Obras Públicas, y otros ministros que no han sabido coordinar con las organizaciones sociales”,dijo.

Dijo que Arce escuchó a todos los sectores y "ha dicho que está evaluando y que va a considerar y vamos a ver hasta el 22 (de enero) si hay cambios o no".

Ratificó que las organizaciones sociales observaron als carteras de Gobierno, Justicia y Presidencia, entre otras.

"Le hacemos conocer los criterios de sectores sociales y él tiene la facultad constitucional de ratificar o hacer algún cambio", dijo a Radio Kawsachn Coca.

Señaló que los ministros no han socilizado algunas normas, lo que ha generado conflictos como la Ley 1386 de Lucha Contra Ganancias Ilícitas.

"Algunos ministros que no están a la altura del Presidente y Vicepresidente, hemos entregado estas percepciones", dijo.

"El presidente no nos ha dicho vamos a ratificar, pero tampoco nos ha dicho vamos a destituir, o sea no piensen que no se va a destituir, entonces esperamos la buena voluntad del presidente, recoja las concepciones de las diferentes organizaciones sociales, escuche y haga cambio de los ministros que han recibido críticas", señaló.

Odaliz Huayllas, representante de la Confederación de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa, indicó que en la reunión se dictó un cuarto intermedio hasta el 11 de febrero, donde se volverá a hacer la evaluación de las autoridades ministeriales.

“Hemos concluido a reunión, hemos aclarado muchas dudas que tenían nuestros hermanos del Pacto de Unidad, también nuestro hermano presidente ha dado valor al pedido de las organizaciones", dijo, a tiempo de señalar que se agendaron reuniones mensaules para evaluar al gabinete y el trabajo del Gobierno.

Consultada respecto al cambio de minsitros, Hayllas dijo que "tenemos que ver. Todas las personas tiene errores, estoamos viendo todo el análisis, la gestión , las organizaciones sociales están viendo el tema".