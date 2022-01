Auza pide a los antivacunas que levanten bloqueos y advierte que protestas pueden generar rebrotes

Frente a las persistentes medidas de presión en algunas regiones del país, el ministro de Salud y Deportes, Jeyson Auza, afirmó este jueves que los sectores movilizados protestan "sin sentido" y además, alertó de posibles rebrotes por la concentración de personas que se generan.

"Si existen movilizaciones, para nosotros, sin sentido, las cuales están ante una exigencia de que no sea obligatoria la vacunación, somos muy claros, la vacunación en ningún momento ha sido obligatoria", sostuvo.

El Gobierno decidió suspender la exigencia de carnet de vacunación contra el coronavirus y la prueba negativa de PCR en instituciones públicas y privadas ante el rechazo de diferentes sectores que activaron medidas de presión para exigir que se deje sin efecto la determinación.

Son diferentes puntos donde se reportaron protestas como en El Alto, la carretera a Copacabana, en Potosí y Cochabamba. En esta última región persiste un bloqueo en la avenida Petrolera.

"Estas personas que se están movilizando y precisamente que no están vacunadas pueden generar una situación de rebrotes que no deseamos", sostuvo Auza quien insistió que no es obligatoria la vacunación contra el coronvirus.

Reiteró que la medida asumida estará vigente mientras dure la emergencia sanitaria.

A pesar de las movilizaciones el ministro hizo un llamado al diálogo para "encontrar más coincidencias" que permitan aclarar la situación y levanten las medidas de presión.