Gobierno anuncia que mesa técnica por el censo continúa a pesar de la ausencia de cinco comisiones

La mesa técnica para definir la fecha del Censo de Población y Viviendas continuará trabajando en Trinidad, a pesar de que los técnicos de La Paz, Santa Cruz, Beni y Tarija se retiraron del encuentro, dijo el ministro de Planificación del Desarrollo, Sergio Cusicanqui.



"El proceso censal continúa, estamos aquí, pero hay una cantidad de técnicos del INE que continúan trabajando (...) La comisión técnica continúa trabajando, y el INE; solamente han abandonado cinco entidades", aseguró.



Asimismo, afirmó que por el momento no se puede dar una fecha específica para la conclusión del los informes vistos en la mesa técnica; no obstante, aseguró que se harán los esfuerzos necesarios para dar una certeza "a la brevedad posible".



"Vamos a profundizar los esfuerzos de la comisión técnica, esperamos continuar realizando ese trabajo. No puedo decir un tiempo estimado, pero haremos los esfuerzos para decirlo a la brevedad posible", acotó la autoridad.



El asesor del Comité Impulsor del Censo de Población y Vivienda de Santa Cruz Jorge Akamine informó que las cuatro regiones abandonaron la mesa técnica que se instaló el sábado, porque no existiría la intención del Gobierno de acortar los plazos del cronograma.



Protestó porque durante toda la jornada "no hicimos nada. Es una falta de respeto", declaró el asesor al promediar las 20:30, al abandonar las instalaciones de la universidad beniana donde trabajaron las tres mesas de trabajo.



Asimismo, dijo que no existe la intención del Gobierno de acortar y modificar los plazos para el censo. "No se ven avances", manifestó, al cuestionar que las autoridades ejecutaron una política de "ataque permanente a las propuestas del censo 2023", que no solo es de Santa Cruz, sino del resto de las regiones.



Señaló que presentarán un informe por minoría de este proceso cuatro días de sesiones, aunque lamentó que se haya realizado un "show" con la denominada mesa técnica.