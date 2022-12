Dosis de refuerzo anticovid se aplica tras seis meses de la última vacuna

El Ministerio de Salud recomendó aplicar una dosis de refuerzo después de seis meses de la última vacuna contra el coronavirus para evitar contagios durante la sexta ola de la pandemia, que ya está presente en Bolivia según las autoridades.

El jefe nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud, Freddy Armijo, señaló que se cuenta con un stock de vacunas suficiente para completar el esquema de tres dosis en la población y los refuerzos correspondientes; a algunos les toca ya la quinta dosis.

Aclaró que se priorizará la aplicación de la quinta dosis en los grupos de riesgo, como las personas que padecen alguna enfermedad de base como patologías pulmonares, hepáticas, cardiacas, diabetes o dolencias renales, y los mayores de 60 años.

Mencionó la importancia de la vacunación después de los seis meses porque para el tiempo entre una y otra dosis se hace notorio el declive de los anticuerpos y hay riesgo de contagios.

La situación es riesgosa para las personas que no tienen ninguna vacuna porque su sistema inmunológico no tiene las defensas suficientes para enfrentar los nuevos virus. “Si es que no se tiene ninguna de las vacunas contra la Covid-19, hay el riesgo hasta de morir”, alertó.

Sin embargo, manifestó que la mayor preocupación de las autoridades es que aún hay personas que no recibieron ni la primera dosis y otras que deben completar sus esquemas con la segunda y tercera dosis.

Quienes completaron su esquema de vacunación, de contagiarse, podrán enfrentar la enfermedad en mejores condiciones o pasarla como un simple resfrío.

El Gobierno garantizó el suministro de vacunas necesarias para que la población sea inmunizada contra el coronavirus.

Cobertura

Armijo expresó su preocupación por la baja cobertura de vacunación. Mencionó que el grupo etario de 18 años en adelante alcanza el 72 por ciento en la primera dosis de vacunación, llega al 67 por ciento en la segunda dosis, pero en la tercera sólo llega al 23 por ciento. La situación en el grupo etario de 5 a 17 años también es baja, porque sólo se alcanza al 27 por ciento en segundas dosis.

Nuevas medidas

Armijo adelantó que el Comité Nacional de Emergencia sanitaria se reunirá en las próximas horas para determinar qué medidas se asumirán en la sexta ola del coronavirus, ya que las medidas de bioseguridad se flexibilizaron desde el 30 de agosto.

El director nacional del Programa Ampliado de Inmunización (PAI), Max Enríquez, añadió que se implementó la vigilancia activa, pero alertó que los síntomas más frecuentes de las nuevas cepas del ómicron son molestias y congestión en la garganta, dificultades en las vías respiratorias, fiebre discreta, afonía y dolor en los músculos y articulaciones, principalmente.

Existe suficiente stock de vacunas

La dirección nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud señaló que se cuenta con las vacunas Sinopharm y Pfizer conservadas de acuerdo con protocolos internacionales de bioseguridad y están a disposición de los Servicios Departamentales de Salud.

Reiteró la importancia de aplicarse los refuerzos correspondientes de inmediato porque se proyecta un incremento constante de casos en las próximas semanas debido a las fiestas de fin de año, que son de alta concentración de gente.

Recomendó que, en caso de identificar cualquier síntoma, es indispensable realizarse una prueba en los puntos establecidos y acudir a un centro de salud para recibir la medicación.