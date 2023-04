Video de cadete herido en salto es revelador y será una prueba

El video que fue grabado por el cadete del Colegio Militar Erlan Ángel Condori con una cámara GoPRO al realizar el ejercicio denominado “salto de la muerte”, el 18 de abril, es revelador y servirá en la investigación.

El ministro de Defensa, Edmundo Novillo, dijo que el accidente ocurrido durante el 132 aniversario de la reapertura del Colegio Militar, en La Paz, está en investigación y el video aportará.

“Todos los medios de prueba que se generen sobre el hecho sucedido en el aniversario del Colegio Militar siempre van a aportar y contribuir para el esclarecimiento de las causas que generaron ese terrible accidente”, declaró a la red Unitel.

El video muestra el momento previo al salto. Se aprecia que primero se lanzan cuatro cadetes y después es su turno junto a Cristian López.

Al ver esto, Condori pregunta al instructor, llamándolo jefe, si ellos iban a saltar aparte, porque aparentemente nota que ya no hay nadie que los contenga, pero es presionado: “Salta de una vez”.

“Quiero saber si está bien”, le dice al teniente refiriéndose a la soga que debía sostener el cuerpo, además que le hace notar que nadie lo estaba anclando al sistema.

Novillo manifestó que el accidente se investiga en la justicia militar y ordinaria.

Como consecuencia del salto de una torre de 22 metros, los cadetes sufrieron graves lesiones y fracturas.

El abogado y exmilitar Omar Durán dijo a la prensa que el video es revelador.

“Se ve con claridad que los cadetes no sabían qué hacían, no habían practicado, no había un control, mínimamente debía estar su comandante de compañía, de sección”, detalló.

Hasta el momento, unas nueve personas han declarado en la investigación de la Fiscalía. En tanto, el video del cadete ya se halla con el Ministerio Público.