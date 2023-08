Observación de la OCD detectó varias dificultades en el censo experimental de Capinota

La Alianza Observación Ciudadana de la Democracia (OCD) señaló que el censo experimental realizado en Capinota hace 10 días cumplió en líneas generales sus objetivos, pero que enfrentó problemas como falta de capacitación de los censistas, que algunas preguntas causaron confusión y otros.



El INE impidió a la OCD realizar su observación el mismo día del censo experimental, pero su personal acudió al día siguiente, es decir el 1 y 2 de agosto.



"Las entrevistas en las viviendas duraron 30 minutos en promedio; algunas preguntas generaron confusión -en específico la del sexo según su nacimiento y la existencia de seguros de salud-, que algunos censistas no se percataron de la cantidad de familias en un mismo terreno y otros", señala un comunicado de la entidad.



Muchas personas no entendían, o se mostraban ofendidas, con la pregunta sobre cuál era "su sexo al nacer". Sobre seguros de salud, muchos no comprendían su relevancia.



Los observadores del censo experimental también detectaron que algunos ciudadanas censados creen que las boletas no reflejan la realidad de las familias porque, al momento de buscar respuestas, los censistas se dirigen sobre todo al "jefe del hogar", y que identifican a este generalmente con el esposo o conviviente varón.



Una mujer dijo sentirse molesta tras algunas de las preguntas, porque contó que es ella la que genera los mayores ingresos para su hogar, pero que el censista consideró a su esposo como el "jefe de hogar" y le hizo todas las preguntas a él.



El informe de la OCD resalta también como un problema el tema del idioma ya que, muchos habitantes, sobre todo en el área rural de Capinota, hablan sólo quechua y pocos jóvenes censistas conocían el idioma cuando hicieron el censo experimental.



Ello generó complicaciones, dice el informe, al momento de traducir las preguntas de la boleta. Lo que también ocurrió es que algunos simplemente no supieron cómo comunicarse con las personas y no realizaron la entrevista o la dejaron incompleta.



Eso se manifiesta porque algunas entrevistas, dijeron las personas del municipio, duraron solo 10 minutos, cuando por lo menos la boleta debe responderse en media hora o más.



De manera aleatoria, el equipo de la OCD entrevistó a 102 personas, quienes accedieron de forma libre y voluntaria a responder las preguntas de la supervisión posterior al censo experimental: 90 pobladores que fueron censados, 11 censistas o jóvenes voluntarios y un supervisor. La OCD entrevistó a 89 personas del área urbana y 12 de la rural.



Informe del INE



Tras la realización del censo experimental, el propio INE señaló que el operativo llegó al 100% del área urbana del municipio, pero solo censó al 40% de las áreas dispersas, según el director de INE, Humberto Arandia. Se supone que un censo logra llegar al 100% de la población, urbana y rural, en una sola jornada.



El objetivo del censo experimental, dijo el INE, es aplicar de manera integral todos los instrumentos, procedimientos, sistemas y organización del Censo Nacional de Población y Vivienda de 2024.



Pese a los hallazgos de la OCD, el INE destacó que durante el trabajo no fueron detectadas complicaciones con la boleta censal y que es central la participación de estudiantes de la región por su conocimiento del lugar y el idioma.



"Las labores han sido complejas y diversas, así como su organización, y se desarrollaron de la manera más estricta posible de acuerdo a los estándares internacionales para este tipo de prácticas", explicó Arandia.



Para Arandia una de las lecciones aprendidas fue la dificultad presentada en las áreas dispersas por la falta de cobertura de la telefonía celular lo que demora la tarea de monitoreo de los censistas.



También mencionó que los censistas deben seguir practicando en el llenado de boletas y reclutar más jóvenes de los lugares donde se realizará la encuesta nacional.