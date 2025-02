Candidatura presidencial causa tensiones entre evistas cruceños

Un grupo de organizaciones sociales evistas de Santa Cruz proclamó el viernes a Andrónico Rodríguez como candidato presidencial, lo que generó críticas dentro del ala radical del MAS, que, desde el trópico, ratificó la candidatura “única” de Evo Morales.



La Regional Urbana del MAS en Santa Cruz anunció que en caso de que no se permita la habilitación de Morales para las presidenciales, el “plan B” es la proclamación de Rodríguez como candidato presidencial.



“En vista de que la justicia está amedrentando de manera bastante abusiva contra el compañero Evo, que prácticamente tenemos entendido que no va a poder ser candidato, es por eso que están planteando como plan B: si no va el compañero Evo, tendría que ir el compañero Andrónico”, dijo Darwin Choquerive, presidente de la Regional Urbana del MAS.



A Choquerive le siguió el excandidato a gobernador Mario Cronembold, quien afirmó ayer que habló con Morales y le dijo que la mejor opción para ir a las elecciones generales del 17 de agosto es el presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, debido a que el expresidente Evo Morales “no tiene sigla y está inhabilitado”.



Las reacciones no se dejaron esperar. El dirigente evista de la regional Urbana de Santa Cruz, Reynaldo Ezequiel, rechazó la posibilidad de implementar un plan B en su facción. “El candidato único es Evo Morales”, sentenció.



Sin referirse a esta pugna, Rodríguez escribió el viernes en sus redes sociales que no es “títere” de nadie y que actualmente cumple gestión legislativa, por lo que “no soy candidato”.



En un discurso anterior, Rodríguez pidió “no tener celos” de la juventud.



Desde el trópico, el dirigente intercultural David Veizaga afirmó que el “único candidato” es Evo Morales y que lo único que falta es definir sigla, ya que el MAS quedó en manos del ala “arcista”.



Los evistas definirán su sigla, color y candidatos el próximo 7 de febrero en un congreso nacional que se desarrollará en Tiraque.

Arcistas se alistan para congreso

La Dirección Nacional del MAS del ala “arcista” convocó a un congreso orgánico que se realizará entre el 21 y 22 de marzo en la ciudad de El Alto. Según Grover García, presidente del Instrumento Político, en el evento se definirá cambios en el estatuto y se también cuestiones electorales.