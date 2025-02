La Paz y Santa Cruz son elegidas para iniciar proclamas de los precandidatos

Con la proclama del presidente Luis Arce por sus simpatizantes en Santa Cruz y La Paz, y del alcalde cruceño, Jhonny Fernández, en El Alto; estas dos regiones se han constituido en favoritas para arrancar con el proceso preelectoral hacia los comicios generales del 17 de agosto.

Para el constitucionalista y analista político, Paúl Coca, Arce se hace proclamar en Santa Cruz y La Paz, Jhonny Fernández, en El Alto y Manfred en La Paz y El Alto porque es el eje troncal más poblado.

“Esto es una paradoja, sin duda, porque en este momento, todas las organizaciones políticas y precandidatos, están mostrando su musculatura política, que sin duda la necesitan para encarar la campaña formal que ya está en puerta”.

“Arce dice que con poco dinero hemos hecho mucho, Fernández apela, en El Alto, a la memoria de su difunto padre, Max Fernández. Mientras que Manfred apuesta a un discurso moderado”, asevera Coca.

El analista resaltó, además, que lo que se está haciendo es privilegiar el eje troncal del país, “que es el más poblado”.

Por su parte, el también analista y constitucionalista, William Herrera Añez, consideró que este cruce de proclamas, entre La Paz, El Alto y Santa Cruz, “no es una paradoja, sino que Arce viene a Santa Cruz en el entendido de que es una plaza muy importante, dada su densidad poblacional según el censo trucho, pero censo al fin. Viene a Santa Cruz, porque aquí no tiene buena votación y aceptación, y le interesa conquistar el electorado”, enfatizó.

Para el analista Coca, el tema de Arce en Santa Cruz y Jhonny en El Alto, es porque deben mostrar respaldo en regiones en donde tienen poco apoyo.

“En política hay que tener cuidado, porque primero se debe conservar el voto que se tiene y ganar el voto que no se tiene. En todo caso estas personas son precandidatas, no son oficialmente candidatos”, explicó.

A juicio de Coca, Fernández, buscará un postulante a la vicepresidencia de occidente, Catacora, si se postula, buscará un postulante del oriente, y el tema de Manfred es una gran incógnita, porque si tiene popularidad fuerte en Cochabamba, entonces necesitaría un perfil vicepresidencial del oriente, y prueba de ello es que estuvo bastantes días en el oriente. Añadió que Jorge Quiroga Ramírez, uno de los políticos del bloque opositor se lo vio en occidente, en Tupiza.

En busca de nuevos electores

El analista William Herrera se pregunta: ¿Por qué Arce no va a El Alto? “Porque Arce considera que esa región está con él, entonces no tiene mucha necesidad de ir a convencer a los que ya tiene convencidos. A la inversa, qué pasa con Jhonny, que no se presenta en Santa Cruz, porque lo más probable es que lo saquen a tomatazos, porque hizo una gestión mediocre y desastrosa. Pero tal vez en su lógica, considera que Santa Cruz ya está con él. Todo esto está no es más que interés político y está en función de la densidad poblacional”, afirmó.