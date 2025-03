El Gobierno convoca a un diálogo nacional por la "estabilidad y la democracia"

Frente a la crisis económica y social que atraviesa el país, el Gobierno convocó para este martes a un diálogo nacional por la "Estabilidad y la Democracia" a diferentes políticos y órganos del Estado, anunció la ministra de la Presidencia, María Nela Prada.

El encuentro será mañana a las 09.00 en instalaciones de Casa Grande del Pueblo, de la ciudad de La Paz, y tendrá como invitados al presidente Luis Arce, al vicepresidente David Choquehuanca, además de a los titulares del Senado, Andrónico Rodríguez, y de Diputados, Omar Yujra.

También fueron convocados el presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Oscar Hassenteufel, los jefes de bancadas de las fuerzas políticas, con representación en la Asamblea Legislativa Plurinacional, las máximas autoridades de las organizaciones políticas, reconocidas ante el TSE, y las máximas autoridades del Órgano Judicial.

"El objetivo de este encuentro es asegurar las condiciones políticas y materiales para que la democracia no sea amenazada para que el cronograma electoral no sea interrumpido y, por lo tanto, las formas de reproducción de la democracia no sean destruidas", explicó Prada.

La autoridad lamentó que la situación actual, con las dificultades en la provisión de combustible, sea aprovechada por intereses personales o de algunos grupos que anteponen sus ambiciones a intereses de la población para generar una convulsión social por cálculos electorales.

Frente los conflictos, recordó que el camino que optó el Gobierno fue el diálogo y propuestas inmediatas, además de las estructurales, para resolverlos.

"Es necesario ahora asumir ese diálogo con otros órganos del Estado y con las máximas autoridades de las organizaciones políticas teniendo absolutamente claro que debemos precautelar nuestra democracia", añadió.

Debido a la persistente falta de combustible y la divisa norteamericana, diferentes sectores demandaron soluciones estructurales y no descartaron con activar movilizaciones si no existen respuestas.