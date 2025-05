Bolivianos en Argentina denuncian aumento de xenofobia desde que Milei ingresó al Gobierno

La comunidad boliviana en Argentina se siente consternada por la muerte de Richard Flores, quien fue víctima de insultos xenófobos y una brutal golpiza. Denuncian que los casos de racismo y xenofobia se incrementaron desde que Javier Milei ingresó al Gobierno.

Eduardo Sánchez, boliviano residente en Argentina y director de Bolivia Al Aire TV, comentó a Urgente.bo que el racismo y xenofobia siempre existieron en el vecino país contra la comunidad boliviana o algún extranjero de cualquier otra nación, pero estos residentes podían acudir al Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), sin embargo, esta institución fue anulada tras el ingreso de Milei a la presidencia.

"En este último tiempo hubo más casos porque estos si bien lo solíamos ver hace años, pero existía un organismo que se llamaba INADI para hacer una denuncia, pero dejó de existir INADI con la llegada del Gobierno de Javier Milei", sostuvo Sánchez a Urgente.bo.

INADI era un organismo estatal argentino creado para combatir la discriminación, xenofobia y racismo. Su función principal era elaborar y proponer políticas nacionales, así como impulsar acciones concretas contra la discriminación, además de recibir denuncias y mediaciones, pero fue disuelto en 2024.

"Lamentable al no existir, la gente no sabe a dónde acudir. Legalmente, puede acudir a alguna oficina puntual y realizar una denuncia, pero es difícil porque la comunidad puntualmente no conoce cómo efectuar una denuncia de estas características", señaló.

Además, observó que se pretende normalizar este tipo de actos de racismo y xenofobia, ya que en redes sociales existirían cuentas que generan odio en contra de los extranjeros, los migrantes y los desenlaces son fatales como ocurrió con Flores.

"Hay más situaciones de carácter xenófobo y racista contra las comunidades migrantes no solo a la boliviana, sino a los que provienen de pueblos originarios. (...) Siempre estuvo la discriminación, siempre existía, pero ahora se está queriendo naturalizar esto, no hay un organismo que controle eso", lamentó.