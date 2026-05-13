Arriban 40 toneladas de carne de res a La Paz vía puente aéreo

Un total de 40 toneladas de carne de res llegaron este miércoles de Santa Cruz a La Paz mediante un puente aéreo con el objetivo de abastecer la canasta familiar frente a los bloqueos de carreteras.

"El viceministro de Comercio y Logística Interna, Gustavo Serrano, recibió en el aeropuerto de El Alto 10 toneladas de carne de res, haciendo un total de 40 toneladas hasta hoy (miércoles)", informó esa cartera de Estado en sus redes sociales.

Según el reporte, se tiene previsto que se recibirán más de 90 toneladas del producto cárnico.

"Seguimos trabajando con vuelos diarios para enfrentar los efectos de los bloqueos y asegurar alimentos para la población (...) El Gobierno nacional a través del Ministerio de Desarrollo Productivo, Rural y Aguas, refuerza el puente aéreo para garantizar el abastecimiento en La Paz", enfatizó el viceministerio.