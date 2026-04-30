Tras anuncio de paro, Gobierno convoca al diálogo a choferes para este lunes

Mauricio Zamora, ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, convocó al diálogo al sector transporte para este lunes 4 de mayo desde las 16:00 en la Casa Grande del Pueblo antes el paro que anunció este sector.

"Escuché que la confederación habló de un paro, respeto, pero también deben valorar que nosotros con el presidente estamos trabajando para ellos (...) hemos convocado al transporte a una mesa de trabajo para el día lunes", aseveró la autoridad en conferencia de prensa.

Este miércoles, la Confederación de Choferes de Bolivia determinó este miércoles en su ampliado un paro nacional escalonado a partir del próximo 5 de mayo, en protesta por la mala calidad del combustible, escasez y resarcimiento, entre otros temas.

El paro será escalonado y comenzará el próximo martes con una medida de 24 horas; de no haber respuesta, se ampliará a 48 y luego a 72 horas.

"Tienen que acudir al diálogo y el diálogo es el mejor camino para resolver problemas. Yo soy antiparo, si paran van a causar daños económicos al país", resaltó el ministro.



