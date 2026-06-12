Cabildo en Pucarani determina radicalizar movilizaciones

Este viernes se llevó a cabo el cabildo de la provincia Los Andes en Pucarani, donde los movilizados determinaron radicalizar sus medidas de presión y anunciaron el

Corte de servicios de agua y energía eléctrica, además de la toma de instituciones y mantener el cerco a La Paz hasta la renuncia de Rodrigo Paz son algunas de las decisiones adoptadas por el cabildo de la provincia paceña Los Andes, en Pucarani.

“Vamos a masificar con los 'bloqueos secos' (al referirse al cierre total de vías) en su totalidad, tomando estrategias drásticas, toma de instituciones, el corte de agua, corte de energía, coordinando con los comités de bloqueos hasta que se logre su renuncia (del presidente Rodrigo Paz)", se leyó en el cabildo, según un video difundido por la cocalera Radio Kausachun Coca, afín a Evo Morales. Además, se exigió a las 20 provincias paceñas mantener el cerco a la ciudad de La Paz.

Dentro de las resoluciones, dan un plazo de 24 horas a la ciudad de El Alto para sumarse a las movilizaciones. También hicieron un llamado a maestros, mineros, y a la Policía y los militares a unirse a sus acciones, de lo contrario tomarán represalias, advirtieron los campesinos.

“Advertimos a nuestro ente matriz, a no negociar ni dialogar con el presidente Rodrigo Paz. Caso contrario, el pueblo organizado de la provincia de los Andes y todas las bases e instituciones vivas nos veremos obligados a tomar sanciones drásticas contra cualquier traición”, manifestaron.

También exigieron la liberación de los manifestantes detenidos, así como "respeto al fuero sindical, (que) protege a los dirigentes de persecución".

Bolivia cumple 43 días de protestas en todo el país, donde los bloqueos asfixian la economía nacional. Desde el inicio de las protestas, se produjeron 13 muertes vinculadas a la medida de presión extrema que no permite el acceso oportuno a la atención médica, ni el libre tránsito.

Además, las ciudades de La Paz y El Alto sufren ante la escasez de alimentos, combustible, medicamentos y oxígeno medicinal.

Mientras, otros sectores como las Centrales Obreras Departamentales (COD) de Santa Cruz, Cochabamba, Beni, Tarija y Chuquisaca, piden a los movilizados que se instale un diálogo con el Gobierno, mostrando un desacuerdo en la exigencia de la renuncia del presidente Paz.