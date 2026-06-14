Evo y la Tupac Katari deciden continuar con los bloqueos; la COB analizará hoy

País
Redacción Central
Publicado el 14/06/2026 a las 5h57
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La Coordinadora de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba, al mando del expresidente del Estado, Evo Morales, llamó ayer  a sus bases a mantener  las movilizaciones y bloqueos exigiendo la renuncia de  presidente Rodrigo Paz.

 En tanto, la Federación de Campesinos  del Departamento de La Paz, Tupac Katari, a través  de un comunicado,  también instruyó a sus bases continuar con los bloqueos de carreteras, pero instruyen a sus afiliados que deben permitir el paso de ambulancias y transporte de oxígeno.

   La Central Obrera Boliviana, que también participa de las movilizaciones, suspendió ayer su reunión para hoy en la que analizará y hará un balance de las movilizaciones y bloqueos y tomará decisiones.

 

Evo y cocaleros

Morales instó ayer a no abandonar la lucha que impulsa contra el Gobierno de Rodrigo Paz.

Muchas gracias por escucharme, esperamos seguir debatiendo (...), pero no vamos a rendirnos; métanse eso en la cabeza. Venimos de tantas luchas”, afirmó tras un largo discurso ideológico en base a publicaciones de prensa, según su criterio, evidencian una injerencia de Estados Unidos en la política boliviana.

Campesinos

Los campesinos de federación Túpac Katari instruyeron ayer a mantener bloqueos y ordenan el paso de ambulancias y oxígeno

La falta de oxígeno y otros insumos médicos está poniendo en emergencia a los hospitales paceños que han pedido levantar los bloqueos.

El comunicado  instruye de manera obligatoria permitir el paso inmediato y sin restricciones de ambulancias, vehículos de emergencia, transporte de oxígeno medicinal, personal médico y de salud, y vehículos que transporten pacientes en situación de emergencia debidamente acreditada”, 

COB

El ampliado nacional de emergencia de la COB fue reprogramado para hoy en la sede de gobierno, con el fin de garantizar la asistencia de sus organizaciones afiliadas.

La COB no informó las razones de esta decisión. Sin embargo, existe expectativa sobre las determinaciones que puedan surgir de este ampliado, donde se definirá si la organización mantiene sus medidas de presión o accede a una instancia de diálogo con el Gobierno de Rodrigo Paz.

El ampliado se desarrollará a las 14.00 en instalaciones de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB) de La Paz.

De acuerdo con el orden del día, en este encuentro se hará un análisis de la coyuntura actual y de las medidas de presión y bloqueos que, hasta este sábado, cumplen 44 días en el país.

La reprogramación del ampliado coincide con una serie de reuniones impulsadas por el Gobierno con distintos sectores sociales.

En las últimas horas, el presidente Rodrigo Paz sostuvo un encuentro con la Confederación General de Trabajadores Fabriles de Bolivia (CGTFB), con la que acordó una agenda de trabajo enfocada en la producción y generación de empleos.

///AGC/MP

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