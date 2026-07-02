Tras amenaza de paro, el Judicial y el Ejecutivo instalan mesas de diálogo

A un día de la advertencia del Órgano Judicial de ir a un paro nacional si sus principales demandas no eran atendidas por el Ejecutivo, autoridades de ambos poderes del Estado se reunieron ayer para establecer las bases del diálogo pra atender las solicitudes.

“Hay predisposición del Ejecutivo de atender las demandas que tenemos como Órgano del Estado, pero también hay la predisposición de nosotros de poder solucionar esto en base a una ruta crítica que primero había que agotar la vía del diálogo. Ese diálogo se está dando y va a alcanzar las soluciones para poder fortalecernos”, dijo el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) Romer Saucedo en conferencia de prensa.

En tanto, el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, señaló que se trabajó junto a Saucedo para encaminar una solución al conflicto.

“Sobre la base de planteamientos que le han hecho al Órgano Ejecutivo, hemos trabajado con Saucedo y estamos encaminados a resolver esto. Se derivaran estas decisiones a los ministerios que correspondan”, informó Oviedo.

Mauricio Zamora, ministro de Obras Públicas, indicó que se instalarán mesas técnicas con el Ministerio de Economía para cuantificar los requerimientos y evaluar la posibilidad de un incremento presupuestario.

Demandas

El lunes, Saucedo advirtieron que el sistema de justicia podría ingresar a un paro nacional escalonado si el gobierno y la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) no atienden, en un plazo de 20 días, sus principales demandas institucionales, entre ellas una asignación presupuestaria equivalente al 5 % del Presupuesto General del Estado (PGE) y la aprobación de proyectos de ley destinados a modernizar la administración de justicia.

El ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, respondió que el pedido incrementar en 5 % es difícil de atender debido a la falta de recursos.

“Hoy por hoy nos plantea una discusión difícil de responder (.) Si le subo 5 % de presupuesto (a la Justicia) ¿a quién le quito?, porque hoy día los recursos son escasos y hay que ser absolutamente claros”, aseguró.

Espinoza dio una similar respuesta, meses atrás, a las demandas de aumento salarial de la Central Obrera Boliviana (COB).

El ministro sostuvo que el proyecto del Presupuesto General del Estado (PGE), presentado por el gobierno en abril a la ALP, ya contempla un incremento para todos los órganos del Estado, además de una reducción del 30 % del gasto corriente.