Prevén sequía severa y escalada de calor en Bolivia por efecto de El Niño

Bolivia debe anticipar medidas para reducir los posibles efectos del Fenómeno de El Niño sobre la producción, los recursos hídricos y la economía. Esta fue una de las principales conclusiones del Foro BCP “Bolivia frente al Niño: Perspectivas climáticas, impactos y estrategias de prevención para 2026-2027”, realizado ayer en La Paz.

Los expertos pronosticaron que en el país habrá una sequía severa, sobre todo en las regiones andina y amazónica, donde el déficit de lluvias ya llega al -10% y -20% en varios puntos, con periodos secos de 8 a 15 días que resultarán insostenibles para la agricultura y los ecosistemas, según reporte de Urgente.bo.

Los embalses de agua en el país se van de 60% a 70% con tendencia descendente, acercándose a niveles de alerta.

“Muy fuerte”

En tanto, el director general del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), Kevin Campos, informó ayer en el citado foro que Bolivia atraviesa la etapa del “super niño muy fuerte”, que está provocando una “anomalía térmica” de más de 1,8 grados de calentamiento desde marzo hasta septiembre.

Campos también señaló que el fenómeno del súper niño tiene cuatro etapas: débil, moderado, fuerte y muy fuerte. Indicó que entre septiembre de 2026 y enero de 2027 concentra las mayores probabilidades de que el súper niño alcance su nivel muy fuerte.

Patricio Valderrama, destacado geólogo, investigador y doctor (PhD) en Ciencias de la Tierra, expuso que Bolivia atraviesa el año más cálido registrado hasta ahora, superando incluso a 2023, con temperaturas muy por encima del promedio desde junio

El fenómeno de El Niño está prolongando el calentamiento del océano y la atmósfera a nivel global, lo cual genera veranos sin precedentes en Europa y cambios drásticos en Sudamérica.

Desde la perspectiva de la cooperación internacional, Leopoldo Avellán, representante del BID en Bolivia, abordó las acciones y mecanismos disponibles para fortalecer la prevención frente a eventos climáticos extremos.

El economista y exMinistro Ramiro Cavero, analizó la situación económica del país, su capacidad para enfrentar los posibles efectos de El Niño y los desafíos que este fenómeno podría representar para la inversión pública.

“No se trata de generar alarma, sino de estar informados y preparados. Anticiparnos nos permite tomar mejores decisiones y reducir los impactos sobre las personas, las empresas y la producción”, señaló Christian Hausherr, Gerente General del Banco de Crédito BCP.