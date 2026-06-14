Develan que usaron infraestructura sofisticada en el caso narcomaderas

Seguridad
Redacción Central
Publicado el 14/06/2026 a las 6h10
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El reciente destape del llamado caso narcomaderas, sobre el decomiso en Chile de 108 toneladas de diversas drogas impregnadas en maderas provenientes de Bolivia, está generando un revuelo político y afectando la imagen del Ejecutivo en un momento alto de conflictividad.

Al menos tres consecuencias está arrastrando el decomiso de las drogas prevenientes de Bolivia en Chile:  la indefinición en el Gobierno sobre si tenía o no conocimiento del avance de las investigaciones en el país vecino; las contradicciones en el Ejecutivo que un día califica al expresidente de “narcoterrorista” y otro lo invita a formar parte de una investigación conjunta y, finalmente, la reacción de los políticos con representación parlamentaria que han anunciado una interpelación al ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, sobre el caso narcomaderas.

El pasado lunes 8 de junio las autoridades antinarcóticos de Chile informaron que como resultado de una una investigación de varios meses, detectaron 45 contenedores de madera procedentes de Bolivia que contenían varios tipos de drogas ilícitas impregnadas químicamente en la estructura misma de la madera.

El Fiscal Nacional de Chile, Ángel Valencia, y el ministro de Seguridad Pública Martín Arrau, enfatizaron que se trata de  una modalidad sofisticada que dificulta su detección mediante inspecciones convencionales. Los cargamentos tenían como destino más de una decena de países, principalmente en Europa.

Las autoridades chilenas destacaron que la  Policía Marítima incautó  1.080,8 toneladas de maderas impregnadas con distintas drogas en los puertos de Arica, San Antonio y Valparaíso. De esa cantidad,  el 10% correspondería a la droga decomisada.

El valor potencial de la droga en los mercados de destino superaría los 8.300 millones de dólares. Además, la investigación apunta a que los envíos salieron principalmente desde Pando, aunque también se identificaron cargamentos originados en Santa Cruz y Cochabamba.

 

Métodos sofisticados

Durante el período investigativo, las autoridades chilenas lograron establecer una sofisticada modalidad criminal consistente en la impregnación química (ver infografía) de sustancias ilícitas en productos forestales destinados a la exportación.

Este método tiene por finalidad obstaculizar la detección mediante controles convencionales, utilizando procesos químicos avanzados que requieren, posteriormente, laboratorios especializados para la extracción y recuperación de la droga.

Este procedimiento solo es posible gracias a las estructuras logísticas vinculadas al comercio internacional para dificultar la acción de los organismos de control.

Este complejo tratamiento químico se hizo en infraestructuras  localizadas en Bolivia. 

Investigación

El 10 de junio, el ministro Oviedo aseguró que no cuenta con información oficial sobre el decomiso de la droga decomisada que según Chile proviene de Bolivia.

“No tengo una información oficial, o sea, no hay ninguna información al respecto, no la tengo. El momento que la tenga les voy a decir con todo gusto cuál va a ser la posición que tenemos como gobierno”,dijo  Oviedo en entrevista con Unitel.

Sin embargo, el fiscal superior en Narcotráfico, Miguel Gonzales Guzmán, dijo el pasado 10 de junio a la prensa que  en “semanas anteriores la Fiscalía Superior de Narcotráfico estuvo coordinando acerca de acciones realizadas por parte de la Fiscalía de Chile con relación a la retención de unos contenedores (…). Este fin de semana (se obtuvieron) los resultados de los análisis realizados a las maderas que fueron secuestradas en puertos chilenos, en las que se detectaron que aproximadamente 22 contenedores dieron positivo para diferentes tipos de sustancias controladas”, explicó Gonzales.

Fechas

En el tema de las fechas, Oviedo dijo que este caso (decomiso de madera con droga), no corresponde a una operación reciente, sino a una investigación de 2025. Sin embargo, en entrevista con un canal de TV boliviano,  Jorge Díaz Ibarra, diputado chileno, reveló que la madera con la droga corresponde a decomisos de entre enero y abril de 2026.

Contradicción

Oviedo invitó el pasado miércoles  a Jorge Tuto Quiroga, Evo Morales y al vicepresidente Edmand Lara a designar representantes para acompañar y fiscalizar la investigación internacional sobre el hallazgo de sustancias ilícitas en cargamentos de madera incautados en Chile.

Sin embargo, un día antes tanto el presidente Rodrigo Paz , como su vocero, José Luis Gálvez, vincularon al expresidente Morales con el narcotráfico e incluso los calificaron como “narcoterrorista” por apoyar las marchas y bloqueos que piden la renuncia del primer Mandatario.

Tanto Lara como Quiroga rechazaron la propuesta de  Oviedo.

.Finalmente, la bancada legislativa de la alianza Libre impulsa la conformación de una comisión especial en el Senado para investigar la salida del cargamento de madera con al menos 108 toneladas de droga, incautado en Chile. A la vez, solicita la interpelación al ministro Oviedo.

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