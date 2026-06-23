Detienen a la exconcejal Willma Alanoca en la plaza Murillo

La exconcejal de El Alto, Willma Alanoca, fue detenida la mañana de este martes en inmediaciones de la plaza Murillo, donde se disponía a brindar una conferencia de prensa.

La exconcejal fue interceptada por personal de la Policía, quienes la condujeron a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC).

“Sin más ni más ha venido esta policía que no se identifica y otros acompañantes, entre cinco pata decirme que con fines investigativos tengo que ir a la FELCC, les vamos a acompañar para que se aclare”, sostuvo.