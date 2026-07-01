Una explosión e incendio en un surtidor de la Siglo XX movilizan a los bomberos

Los bomberos lograron controlar este miércoles un incendio en la estación de servicio “Refinería”, ubicada en la avenida Siglo XX al sur de la ciudad de Cochabamba, presuntamente debido a la explosión de un motorizado que se encontraba cerca porque el conductor realizaba una compra de gasolina en bidón, según un reporte preliminar.

El motorizado quedó completamente quemado y el surtidor fue acordonado por seguridad. El siniestro se encuentra en investigación.

La explosión seguida de un incendio ocurrió en un momento en que se registran filas en las estaciones de servicio que intentan abastecerse de combustible.