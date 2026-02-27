Layme se somete a cirugía láser por catarata y tranquiliza a sus seguidores: “Todo salió bien”

Farandula
Cecilia Tapia
Publicado el 27/02/2026 a las 10h38
ESCUCHA LA NOTICIA

La creadora de contenido Layme pasó por el quirófano para realizarse una cirugía ocular láser y retirar una catarata. Aunque días antes preocupó al mostrar el estado de su ojo, finalmente confirmó que la intervención fue exitosa y que pronto retomará su rutina.

Hace unos días, Layme compartió con sus seguidores imágenes del estado de su ojo tras detectarse una catarata, lo que generó inquietud en redes sociales. Ante la duda sobre su evolución, decidió acudir nuevamente a un especialista acompañada de su hijo Lyam para verificar que todo estuviera bajo control.

Previo a la cirugía, su esposo Anthony estuvo a su lado e incluso realizaron una transmisión en vivo para calmar los nervios antes de ingresar al procedimiento. Horas más tarde, la influencer confirmó que todo salió bien.

Ya más tranquila, Layme volvió a conectarse en un live junto a su hijo, donde contó que retomará sus actividades con normalidad e incluso mencionó que volvería a ir al mercado. En esa transmisión también reveló un detalle de su pasado: cuando trabajaba cerniendo quinua, el polvo ingresó a sus ojos de forma constante y, con el tiempo, esto habría afectado su vista, provocando la catarata.

Aunque hoy se encuentra estable, el caso de Layme deja un mensaje claro: la importancia de realizar controles médicos constantes. Detectar a tiempo cualquier irregularidad en la salud puede marcar la diferencia. Consultar con un profesional ante los primeros síntomas siempre será la mejor decisión.

Sobre el mismo tema
Tus comentarios

Lo más leído

1
Lara pide disculpas en plena sesión por calificar de delincuentes a legisladores
2
La narconómina de “El Mencho”; todo contabilizado consectuarHariame
3
El ministro de Hidrocarburos no asistirá a la interpelación anunciada por Lara
4
Una persona muerta y otra herida es el saldo de un fallido robo en Pacata
5
Sesión acalorada; Lara cruza palabras con sus detractores y Medinaceli no asiste a interpelación

Lo más compartido

1
ICAM: Hoy arranca el foro con candidatos a la Gobernación de Cochabamba
2
Atraco en una casa de Cochabamba termina con la vida de un joven y deja heridas a dos mujeres; el delincuente fue capturado
3
Aurora tropieza en casa ante Always Ready que demuestra su contundencia en la cancha
4
Claudia Sheinbaum le baja los humos a Donald Trump por la captura del ‘Mencho’
5
CAF y entidades públicas y privadas de Bolivia suscriben acuerdos por $us 64 millones

Más en Farandula

24/02/2026
Luis Vega ofrece disculpas tras comentario que generó polémica en redes
El cantante cruceño Luis Vega se pronunció públicamente luego de que una respuesta dirigida a una usuaria se volviera viral y provocara críticas en plataformas...
Ver más
24/02/2026
Fallece Robert Carradine, actor de Lizzie McGuire y figura de una icónica dinastía de Hollywood
El actor estadounidense Robert Carradine, reconocido por su papel en la serie Lizzie McGuire y por protagonizar la comedia Revenge of the Nerds, murió a los 71...
Ver más
En una íntima conversación con Ximena Zalzer, la modelo boliviana Patricia Roca abrió su corazón sobre el final de su relación con Pablo Fernández, confesando que hubo un momento en el que ya no...
Ver más
23/02/2026
Patricia Roca revela cómo tocó fondo tras su separación y habla del video viral que le removió emociones
En Portada
27/02/2026 País
Sesión acalorada; Lara cruza palabras con sus detractores y Medinaceli no asiste a interpelación
Este viernes, se instaló la Sexta Sesión Ordinaria de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), convocada por el presidente nato de la ALP, Edmand Lara.
vista
27/02/2026 Seguridad
Condenan a 30 años de cárcel a albañil que mató al hijo de su vecina en Pacata Alta
La justicia condenó este viernes a la pena máxima de 30 años al albañil Eduardo Yapura, de 45 años, por el asesinato del hijo de su vecina, ocurrido la noche...
vista
27/02/2026 País
Cámara de Diputados devuelve nuevamente la lista de vocales al TED de La Paz por fallo constitucional
La Cámara de Diputados devolvió nuevamente este jueves a la Asamblea Legislativa Departamental de La Paz la lista de postulantes a vocales del Tribunal...
vista
27/02/2026 País
Lara pide disculpas en plena sesión por calificar de delincuentes a legisladores
El vicepresidente de Bolivia, Edmand Lara, se disculpó ante la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) con los parlamentarios, luego de sus declaraciones las...
vista
27/02/2026 País
La Tcnl. Medina se gana el cariño en redes tras saludar a la cámara cuando era cuestionada por Lara
El vicepresidente de Bolivia, Edmand Lara, denunció que fue restringido por la jefa de seguridad del edificio central, la teniente coronel Lizeth Medina,...
vista
27/02/2026 Economía
La CAF acompañará gestión de Paz y anuncia más de $us 400 millones para obras y proyectos
El presidente ejecutivo de CAF – Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, Sergio Díaz-Granados, llegó al país ayer y expresó su respaldo al gobierno...
vista
Actualidad
Cerca de las 18:00 de este viernes vecinos de El Alto reportaron que un avión sufrió un accidente en el aeropuerto...
Ver más
27/02/2026 Seguridad
Un avión se precipita al suelo antes de lograr aterrizar en el aeropuerto de El Alto
Una embarazada, que dio positivo a chikunguña, tuvo complicaciones en su estado de salud y terminó perdiendo a su bebé...
Ver más
27/02/2026 Cochabamba
Embaraza con chikunguña pierde a su bebé y está en terapia intensiva
La justicia condenó este viernes a la pena máxima de 30 años al albañil Eduardo Yapura, de 45 años, por el asesinato...
Ver más
27/02/2026 Seguridad
Condenan a 30 años de cárcel a albañil que mató al hijo de su vecina en Pacata Alta
El vicepresidente de Bolivia, Edmand Lara, denunció que fue restringido por la jefa de seguridad del edificio central,...
Ver más
27/02/2026 País
La Tcnl. Medina se gana el cariño en redes tras saludar a la cámara cuando era cuestionada por Lara
Deportes
Aurora tropezó anoche ante Always Ready en el estadio Félix Capriles, perdió por 1-2, y dejó la llave casi cerrada en...
Ver más
27/02/2026 Fútbol
Aurora tropieza en casa ante Always Ready que demuestra su contundencia en la cancha
Real Madrid venció 2-1 a Benfica en el Estadio Santiago Bernabéu con un tanto de Vinícius Júnior, por la vuelta de los...
Ver más
26/02/2026 Fútbol
Real Madrid marca diferencia con Vinicius y Juventus queda fuera
Aurora recibirá esta noche a Always Ready, a partir de las 20:00 en el estadio Félix Capriles, en un partido en el que...
Ver más
26/02/2026 Fútbol
Aurora tendrá hoy un duro reto ante Always Ready, en el estadio Félix Capriles, en Cochabamba
Nacional Potosí expuso bastante garra anoche ante Botafogo, en Río de Janeiro, pero su esfuerzo no alcanzó para...
Ver más
25/02/2026 Fútbol
Nacional Potosí estuvo cerca de la hazaña, no le alcanzó y terminó eliminado de la Libertadores
Tendencias
Este viernes, 20 de febrero, celebramos a esos pequeños (y a veces no tan pequeños) reyes y reinas del hogar que llenan...
Ver más
20/02/2026 Interesante
Feliz Día Internacional del Gato
Este viernes, 20 de febrero, celebramos a esos pequeños (y a veces no tan pequeños) reyes y reinas del hogar que llenan...
Ver más
20/02/2026 Interesante
Lectores y seguidores de Los Tiempos enviaron una salutación a sus peluditos, en el Día Internacional del Gato
Este viernes, 20 de febrero, celebramos a esos pequeños (y a veces no tan pequeños) reyes y reinas del hogar que llenan...
Ver más
20/02/2026 Interesante
En el Día Internacional del Gato, lectores y seguidores de Los Tiempos enviaron una salutación a sus peluditos
Doble Click
“Los domingos”, de Alauda Ruiz de Azúa, con 13 nominaciones; “Sirât”, de Oliver Laxe, con 11 nominaciones, y “...
Ver más
27/02/2026 Cine
Los domingos y Sirat son favoritos para triunfar en los premios Goya 2026
El filme boliviano “La Virginia de los bolivianos”, del cineasta Juan Cristóbal Ríos, integra la lista de 20 candidatos...
Ver más
26/02/2026 Cultura
La Virginia de los bolivianos es prenominado para los Premios Platino
"Somos amigos tú y yo, caray", así despidieron a David Santalla, el consagrado actor boliviano que este martes fue...
Ver más
24/02/2026 Cultura
"No te olvidaremos": Multitudinario y emotivo adiós a David Santalla
El destacado actor y humorista David Santalla será sepultado hoy a las 11:45 en el Cementerio General de La Paz, en el...
Ver más
24/02/2026 Cultura
Cientos de personas rinden homenaje a David Santalla que será sepultado hoy