Layme se somete a cirugía láser por catarata y tranquiliza a sus seguidores: “Todo salió bien”

La creadora de contenido Layme pasó por el quirófano para realizarse una cirugía ocular láser y retirar una catarata. Aunque días antes preocupó al mostrar el estado de su ojo, finalmente confirmó que la intervención fue exitosa y que pronto retomará su rutina.



Hace unos días, Layme compartió con sus seguidores imágenes del estado de su ojo tras detectarse una catarata, lo que generó inquietud en redes sociales. Ante la duda sobre su evolución, decidió acudir nuevamente a un especialista acompañada de su hijo Lyam para verificar que todo estuviera bajo control.

Previo a la cirugía, su esposo Anthony estuvo a su lado e incluso realizaron una transmisión en vivo para calmar los nervios antes de ingresar al procedimiento. Horas más tarde, la influencer confirmó que todo salió bien.

Ya más tranquila, Layme volvió a conectarse en un live junto a su hijo, donde contó que retomará sus actividades con normalidad e incluso mencionó que volvería a ir al mercado. En esa transmisión también reveló un detalle de su pasado: cuando trabajaba cerniendo quinua, el polvo ingresó a sus ojos de forma constante y, con el tiempo, esto habría afectado su vista, provocando la catarata.



Aunque hoy se encuentra estable, el caso de Layme deja un mensaje claro: la importancia de realizar controles médicos constantes. Detectar a tiempo cualquier irregularidad en la salud puede marcar la diferencia. Consultar con un profesional ante los primeros síntomas siempre será la mejor decisión.