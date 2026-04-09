Arrestan a Anthony Paz, exintegrante de Malandro Magno, por presunta violencia familiar

El creador de contenido Anthony Paz, exintegrante de “Malandro Magno”, fue arrestado recientemente y se encontraría en calidad de aprehendido. El caso estaría vinculado a una presunta denuncia por violencia familiar.



En medio de la polémica, Nicole Cornejo, expareja de Paz, ha publicado una serie de videos en redes sociales donde realiza seguimiento al caso. En sus declaraciones, recordó la denuncia que presentó anteriormente por abandono y violencia doméstica, señalando que en ese momento se encontraba en estado de embarazo.

En un video reciente, Cornejo afirmó que “por fin tendría justicia” y compartió detalles sobre la situación actual del influencer. Además, mencionó que existiría al menos otra denuncia en su contra. A través de sus redes, también relató su experiencia personal y la polémica que en su momento lo vinculó con el grupo “Malandro Magno”.



Hasta el momento, no existe un pronunciamiento oficial detallado por parte de las autoridades, por lo que se continúa a la espera de nuevas actualizaciones sobre la situación legal de Antony Paz y el desarrollo del caso.