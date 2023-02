Benzema supera a Raúl y entra en el top 5 de la Liga

El doblete del francés Karim Benzema al Elche le convirtió en el segundo máximo goleador del Real Madrid en la historia de LaLiga, tras superar a Raúl González y ya solo por detrás de Cristiano Ronaldo, y en el quinto en la clasificación histórica de la competición.

Recuperado de su última lesión, tras reaparecer en la final del Mundial de Clubes, las sensaciones de Benzema mejoraron a puertas de momentos decisivos para el Real Madrid. Necesita Carlo Ancelotti que su goleador regrese a la imagen que le impulsó al Balón de Oro el curso pasado, en dos semanas en las que visita El Sadar, regresa la Liga de Campeones con el duelo ante el Liverpool, el derbi liguero ante el Atlético de Madrid y el clásico copero.

Y Benzema no falló en un momento de necesidad. En un partido sin el brasileño Vinícius Junior, se asoció siempre con Rodrygo Goes y no cesó en su búsqueda de goles para acechar a Robert Lewandowski, 14 del delantero polaco del Barcelona por 11 del madridista en trece partidos en los que tuvo minutos en LaLiga Santander.

Con sus goles al Elche alcanzó Benzema 230 goles en 428 partidos con el Real Madrid en LaLiga y se convirtió en el segundo máximo goleador de la historia del club en la competición doméstica. Superó a una leyenda como Raúl González Blanco (228 goles en 550 encuentros) y ya solo tiene por delante al portugués Cristiano Ronaldo que logró 311 dianas en 292 choques ligueros.

En la clasificación histórica de LaLiga liderada por el argentino Leo Messi con un registro que será difícil de alcanzar por cualquier jugador, 472 tantos, ya es quinto Benzema tras dejar atrás a Raúl. Sus siguientes objetivos son Hugo Sánchez (229 tantos) y Zarra (234), antes de enfilar a Cristiano Ronaldo.

Las lesiones marcaron la primera parte de la temporada de Benzema y le acabaron apartando del Mundial de Qatar con Francia. Antes de la gran cita que estrenó fecha en los meses de noviembre y diciembre, el delantero francés marcó seis tantos en doce partidos. Desde que se reanudó las competiciones de clubes ha disputado once encuentros entre todas las competiciones y ha marcado en ocho un total de diez dianas.

Con ellas Benzema ya es el máximo goleador de la temporada madridista, dando caza a los 16 tantos de Vinícius, por delante de Fede Valverde, que ha logrado once superando el reto que le marcó Ancelotti, y los diez que ha aportado Rodrygo.

Con su goleada al Elche (4-0), el Real Madrid vuelve a ser el equipo más goleador de LaLiga con 44 tantos en 21 jornadas (2,09 por partido), superando los 43 del líder, el Barcelona, del que se sitúa a ocho puntos. Cambió una mala dinámica sin marcar en dos de las tres últimas jornadas que había disputado.