Fútbol en duda: Consejo Superior no logra la reanudación del torneo

El Consejo Superior de la División Profesional que se reunió ayer en Santa Cruz debía conseguir la “llave de la concertación” para dar certidumbre a la reanudación del campeonato Clausura, empero las posturas divididas entre los 14 clubes dejaron en vilo el certamen hasta el 21 o 22 de noviembre, cuando vuelvan a reunirse para definir el tema.

A ello se suma que el plazo responde a la definición de los clubes que aguardan la pacificación total del país. Caso contrario, el certamen puede ser suspendido.

“Hemos manifestado jugar nuevamente el domingo 24 de noviembre. Desde el criterio de Conmebol, se sugirió que el torneo debe jugarse sí o sí, no es vinculante. Debemos dirigirnos en esa dirección, ya que Conmebol es la entidad que pone la plata de los premios por clasificar a torneos internacionales. Haremos otra reunión y donde hayan condiciones de seguridad, puede ser en Santa Cruz o Cochabamba”, aseguró César Salinas, presidente de la FBF.

La reunión, que inició a las 10:00 en el hotel Sun de Santa Cruz (Viru Viru), fue más una suerte de “sacarse chispas” entre los dirigentes de los distintos clubes.

El ansiado Consejo Superior fue un verdadero espejismo cuando la situación se puso candente al exponerse propuestas totalmente opuestas.

Muchos clubes definieron empezar el torneo el próximo miércoles 20 de noviembre; otros, en especial los cruceños, pusieron reparos por los temas económicos y la dificultad de algunos planteles que dejaron de entrenar por el paro nacional de 21 días. Desde ambos puntos de vista, esto es comprensible.

Al respecto, Salinas también dejó claro que, en caso de que los clubes no se pongan de acuerdo en el siguiente Consejo Superior del 21 o 22 de noviembre, el torneo debe declararse desierto, situación que abre otra suerte de definición de los premios internacionales.

“Se habló de una propuesta de que Wilstermann y The Strongest debían definir el premio de Bolivia 2 a Copa Libertadores”, mencionó el presidente de la FBF, situación que muchos clubes no ven con buenos ojos.

Siempre primando la voluntad deportiva ante todo, los 14 clubes deben volver a replantear sus propuestas.

Blooming sugirió que el campeonato se juegue en Tarija, Chuquisaca y Santa Cruz; otros piden jugar, pero no este miércoles; otro grupo reclama por el tema económico.

Mientras, otros sugirieron suspender el torneo si los problemas sociales en el país prosiguen en algunas regiones.

Por esa razón, los 14 clubes y la FBF emitieron un voto resolutivo invitando a todo el país a evitar violencia y confrontación, así como también la pacificación de la nación sea definitiva.

APUNTE

Polémica por los descensos

“No podemos manejarnos así (sin descensos). Somos un fútbol profesional, no podemos tomar una determinación cualquiera. Conmebol nos hace seguimiento para saber si somos un fútbol serio y eso les recomiendo siempre a los dirigentes. Pero, un presidente de un club que está en la cola no quiere descender, pretende que seamos 16 el próximo año y luego volver a 14 el siguiente año. El fútbol profesional no se maneja así”, dijo César Salinas, presidente de la FBF.

Durante el Consejo Superior de ayer, Salinas y Carlos Blanco, presidente de Destroyers, discutieron ácidamente e incluso hubo amago de peleas entre otros dirigentes al finalizar la reunión.