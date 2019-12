The Strongest le arruina la fiesta a Bolívar

The Strongest no da tregua. Con su triunfo de anoche sobre Bolívar por 3-2 suma una racha de ocho partidos que no pierde. El Tigre quiere el título y se aferra a ese objetivo, aunque a tres fechas del final del torneo

Clausura el líder es Wilstermann.

La primera parte del clásico paceño se jugó con mucha intensidad. Fue de ida y vuelta. Bolívar fue el que generó más llegadas de peligro a consecuencia de la movilidad de Juan Carlos Arce, Erwin Saavedra y el español

Juan Miguel Callejón, quienes fueron los que se asomaron permanentemente sobre el arco aurinegro.

El Tigre tuvo lo suyo, pero se mostró más temeroso para llegar al arco rival. El tramo final de esta etapa fue de infarto. Especialmente cuando el defensor Adrián Jusino abrió el marcador los 43 minutos y The Strongest se fue con todo para llegar al empate, que lo logró a los 48’ mediante el colombiano Harold Reina.

El golazo de cabeza de Vladimir Castellón a cinco minutos de iniciado el segundo tiempo sorprendió al Tigre, que minutos antes tuvo con Reina dos oportunidades claras.

Los aurinegros no bajaron los brazos. Mauricio Soria se la jugó al reforzar el ataque. Esta decisión dio pie para que Jhasmani Campos, que sustituyó a Ramiro Vaca, igualara el marcador a los 32 minutos.

A partir de este momento el partido fue diferente. The Strongest metió presión y esto posibilitó que llegue al gol de la victoria a los 36 minutos gracias a una gran proyección de Martelli y que terminó muy bien Daniel Calero.

Después se dieron las expulsiones de Campos, Callejón (91’) y Jusino, en el cierre de un duelo muy candente.