Bolivia podría ser sancionada por romper el protocolo

Los Tiempos y Página Siete

El protocolo de bioseguridad se rompió durante el partido por las Eliminatorias entre Bolivia y Argentina, el martes pasado. De acuerdo a la denuncia hecha por uno de los veedores de la FIFA, ingresó gente sin acreditación y se acomodó en un solo espacio entre 40 a 50 personas.

“Lamentar la actitud de autoridades, había gente que no estaba acreditada y estaba dentro del escenario deportivo. Los señores veedores de la FIFA nos hacen conocer que hubo gente que no tenía el acceso que entregó la Federación en el Siles y después se aproximan los de la Conmebol y nos muestran que había entre 40 y 50 personas en el quinto piso, con alimentos, sin barbijos, etc. En el video que ellos tienen se puede observar a autoridades”, señaló ayer a los medios Adrián Monje.

El directivo federativo lamentó que hubieran sido las autoridades las que rompieran el protocolo, cuando fueron ellas las que exigieron diferentes condiciones para dar la autorización, como prohibir público. “Podría haber cualquier sanción”, dijo.

Al respecto, el director del Sedede de La Paz, Fernando Trino, deslindó responsabilidades, ya que según denuncia hubo un exceso de acreditaciones y un mal control en las puertas de ingreso al estadio Hernando Siles, de parte de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF).

“El problema no vino de parte nuestra, nosotros no acreditamos a nadie, son ellos los que lo hacen para autorizar el ingreso a este tipo de espectáculos”, dijo Trino.