Aurora merma su plantilla; Duk se marcha a Deportivo Fatic

El primer plantel de Aurora atraviesa una dura crisis económica y deportiva. Ayer confirmó la baja del ariete cruceño Yasmani Duk, la cuarta del cuadro popular, que en su tercera semana de entrenamientos no tiene buenas noticias.

“Yo con Aurora arreglé bien, quería salir bien y no hubo ningún problema. Cada quien está arreglando su situación y ve lo más adecuado. Yo me tracé un objetivo para mi currículum”, sostuvo Duk a Los Tiempos desde La Paz, ciudad en la que hoy será presentado como refuerzo de Deportivo Fatic.

Antes de iniciar nuevamente las prácticas presenciales en un campo de juego, tras la cuarentena por la pandemia de la Covid-19, el Celeste sufrió las bajas del delantero brasileño Edgar Vieira, el portero Juan Carlos Robles y el atacante Gabriel Ríos. Ahora se suma la de Duk.

El primero se marchó a su país, el segundo decidió fichar por el club Libertad Gran Mamoré de Beni, Ríos se enroló hace poco a Independiente Petrolero de Sucre y Duk será el flamante refuerzo del campeón paceño.

El delantero cruceño reconoció que le dolió dejar Aurora, pero entiende la dura situación por la que atraviesa el Equipo del Pueblo, motivo principal por el que dio un paso al costado.

El lunes fue su último entrenamiento en el complejo de la laguna Alalay y luego arregló su salida tras reunirse con el directorio celeste, negociación que le puso punto final a su etapa en Cochabamba para tomar un nuevo rumbo en El Alto.

“Yo para salir de ahí he decidido no cobrarle un peso a Aurora. Tomé una decisión en un momento complicado que vivimos por la pandemia, tampoco quiero complicar al club. Uno tiene que tomar una buena decisión”, acotó Duk.

Con el club alteño, que jugará desde el 7 de noviembre la Copa Simón Bolívar, Duk vestirá su octava camiseta, tras jugar en Oriente Petrolero (2008-2012, 2013-2014 y 2018), La Paz FC (2012-2013), Sport Boys (2015, 2017 y 2019), New York Cosmos de EEUU (2016), Al-Ettifaq de Arabia Saudí (2017), San José (2019) y Aurora (2020).

“Ya me encuentro en La Paz, sólo estoy esperando la presentación. Yo tengo el pensamiento puesto en el objetivo que me he puesto. Aprovechar al máximo y disfrutarlo”, agregó el ariete.

Desde hoy, el atacante de 32 años y también con pasado en la selección nacional se pondrá a órdenes del DT Óscar Ramírez.

La Copa Simón Bolívar 2020 se volvió una gran alternativa para muchos de los futbolistas de la División Profesional, que se quedaron sin club o que decidieron marcharse de sus equipos para este certamen de corta duración y que otorgará al campeón el ascenso a Primera División.

Camacho se une a las prácticas celestes

El volante ofensivo paceño Daniel Camacho ayer se integró a las prácticas, luego de que su situación y préstamo desde The Strongest se consolidara con su par celeste.

El futbolista popular continuará en el Equipo del Pueblo que dirige el entrenador Julio César Baldivieso, elenco que apuesta a reforzar todas sus líneas, pese a las bajas sufridas en las últimas semanas.

El elenco celeste apunta a realizar algunos partidos amistosos para que los futbolistas puedan adquirir ritmo de juego y lleguen en las mejores condiciones a la reanudación del torneo.

Con Camacho, Aurora ahora suma 23 jugadores en su plantilla, luego de la salida de cuatro jugadores que determinaron irse por diferentes cuestiones del cuadro cochabambino.