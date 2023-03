Always Ready se despide de la Libertadores con dura derrota ante Magallanes (1-3)

Con una pésima actuación en el estadio Hernando Siles, Always Ready se despidió de la Copa Libertadores de América de manera prematura, con apenas dos partidos jugados, tras ser humillado por Magallanes (Chile) con una derrota por 1-3 la noche del jueves y quedando el marcador global con un 1-6.



Always Ready resbaló en condición de local, amplificando sus errores en la marcación y la falta de actitud del elenco, cuya despedida del torneo internacional puede empujar al entrenador Pablo Godoy fuera del cargo por la falta de planteamiento y la ausencia de soluciones frente a los problemas reiterativos con un desorden que desbordó por los costados del terreno.



Tan mala fue la presentación de la banda roja que su propio público le dio la espalda gritando "olé, olé, olé", cuando los jugadores del cuadro chileno realizaban pases seguidos. Always Ready fue un equipo sin alma ni espíritu combativo, que finalizó el cotejo con diez hombres por la expulsión de su capitán Marc Enoumba, a los 42 minutos.



El primer golpe que recibió el elenco millonario ocurrió a los nueve minutos con el gol de Matías Vásquez con un golpe de cabeza, ante un centro de tiro de esquina, aprovechando que Jorge Flores soltó la marcación.



Los nervios del local salían desde el pórtico con Carlos Mosquera, que dio un rebote en un remate desde fuera del área. El marfileño Wilfried Bony comenzó de titular, pero sin trascender con su fútbol.



Por un pisotón de frente a un rival, Enoumba fue expulsado, aumentando los problemas para sus compañeros, quienes en la última línea jamás pudieron resolver los vacíos e ingresaron dormidos en el complemento.



Julián Alfaro aumentó la cuenta a los 50' (2-0), sacando provecho de un pase largo desde el terreno chileno y con su velocidad dejó atrás a los defensores para definir delante de Mosquera.



Pronto cayó el 3-0, a los 53', con un zurdazo de Felipe Flores dentro del área, luego de una acción generada por la izquierda, el lado flaco del local, con una defensa que apenas podía mantenerse en pie. Edarlyn Reyes, por otro lado, descontó a los 91 minutos.



Con este triunfo, Magallanes pasó a la tercera fase de la Libertadores, etapa en la cual medirá fuerzas ante Independiente Medellín (Colombia), en dos partidos, por la clasificación a la zona de grupos. En caso de perder, pasará a la Copa Sudamericana 2023 como consuelo.